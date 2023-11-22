https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-israilin-sama-roket-saldirisinda-4-kisi-yaralandi-1077687442.html
Rusya: İsrail’in Şam’a roket saldırısında 4 kişi yaralandı
Rusya: İsrail’in Şam’a roket saldırısında 4 kişi yaralandı
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’in çoklu roketatar sistemlerden Şam bölgesindeki tesislere düzenlediği saldırıda dört kişinin... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T23:08+0300
2023-11-22T23:08+0300
2023-11-22T23:08+0300
dünya
golan tepesi
suriye
rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
ortadoğu
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü brifingte, “22 Kasım saat 02.32 ilâ 02.44 arasında, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri’nden, çoklu roketatar sistemlerden Şam bölgesindeki tesislere roket saldırısı düzenledi” ifadesini kullandı.Kulit, “İsrail’in roket saldırılarında dört kişi yaralandı” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-israil-savas-ucaklari-suriye-ordusunun-sam-ve-suveydedeki-mevzilerini-vurdu-1077252988.html
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golan tepesi, suriye, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, ortadoğu
golan tepesi, suriye, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, ortadoğu
Rusya: İsrail’in Şam’a roket saldırısında 4 kişi yaralandı
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’in çoklu roketatar sistemlerden Şam bölgesindeki tesislere düzenlediği saldırıda dört kişinin yaralandığını belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü brifingte, “22 Kasım saat 02.32 ilâ 02.44 arasında, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri’nden, çoklu roketatar sistemlerden Şam bölgesindeki tesislere roket saldırısı düzenledi” ifadesini kullandı.
Kulit, “İsrail’in roket saldırılarında dört kişi yaralandı” dedi.