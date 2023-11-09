https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-israil-savas-ucaklari-suriye-ordusunun-sam-ve-suveydedeki-mevzilerini-vurdu-1077252988.html

Rusya: İsrail savaş uçakları Suriye ordusunun Şam ve Süveyde’deki mevzilerini vurdu

Rusya: İsrail savaş uçakları Suriye ordusunun Şam ve Süveyde’deki mevzilerini vurdu

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-16 jetinin Lübnan ve işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hava... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T23:21+0300

2023-11-09T23:21+0300

2023-11-09T23:32+0300

dünya

rusya

israil

şam

savaş uçakları

ortadoğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077253124_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_847a444aeaab9cc008bd4572d9931bff.jpg

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın brifinginde, “8 Ekim saat 22.49’dan 23.00’a kadar, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait altı adet F-16 taktik savaş uçağı, Lübnan ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nin hava sahasından Suriye ordusunun Şam ve Süveyde illerindeki mevzilerine hava saldırısı düzenledi” ifadesini kullandı.Kulit, “Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı” diye ekledi.Daha önce Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki bazı askeri hedeflere düzenlediği hava saldırısı sonucu maddi hasarın oluştuğunu bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231109/suriyenin-baskenti-samda-patlama-sesleri-1077216422.html

rusya

israil

şam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, israil, şam, savaş uçakları, ortadoğu