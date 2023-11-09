https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-israil-savas-ucaklari-suriye-ordusunun-sam-ve-suveydedeki-mevzilerini-vurdu-1077252988.html
Rusya: İsrail savaş uçakları Suriye ordusunun Şam ve Süveyde’deki mevzilerini vurdu
Rusya: İsrail savaş uçakları Suriye ordusunun Şam ve Süveyde’deki mevzilerini vurdu
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-16 jetinin Lübnan ve işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hava... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T23:21+0300
2023-11-09T23:21+0300
2023-11-09T23:32+0300
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şam
savaş uçakları
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın brifinginde, “8 Ekim saat 22.49’dan 23.00’a kadar, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait altı adet F-16 taktik savaş uçağı, Lübnan ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nin hava sahasından Suriye ordusunun Şam ve Süveyde illerindeki mevzilerine hava saldırısı düzenledi” ifadesini kullandı.Kulit, “Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı” diye ekledi.Daha önce Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki bazı askeri hedeflere düzenlediği hava saldırısı sonucu maddi hasarın oluştuğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231109/suriyenin-baskenti-samda-patlama-sesleri-1077216422.html
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rusya, israil, şam, savaş uçakları, ortadoğu
rusya, israil, şam, savaş uçakları, ortadoğu
Rusya: İsrail savaş uçakları Suriye ordusunun Şam ve Süveyde’deki mevzilerini vurdu
23:21 09.11.2023 (güncellendi: 23:32 09.11.2023) Abone ol
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-16 jetinin Lübnan ve işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hava sahasından Suriye ordusunun Şam ve Süveyde illerindeki mevzilerine saldırdığını belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın brifinginde, “8 Ekim saat 22.49’dan 23.00’a kadar, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait altı adet F-16 taktik savaş uçağı, Lübnan ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nin hava sahasından Suriye ordusunun Şam ve Süveyde illerindeki mevzilerine hava saldırısı düzenledi” ifadesini kullandı.
Kulit, “Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı” diye ekledi.
Daha önce Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki bazı askeri hedeflere düzenlediği hava saldırısı sonucu maddi hasarın oluştuğunu bildirmişti.