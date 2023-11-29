Abdulkadir Selvi: Kızı, Fatih Terim'e 'Senin fona ben de para yatırdım' demiyor mu?

"Fonun adı, 'Fatih Terim fonu'.Seçil Erzan, Fatih Terim’in kızı dahil olmak üzere çevresindekileri arayıp yüksek getirisi olan Fatih Terim fonu için para istiyor. Ama günün her saati Terim’in etrafında olanlardan biri, 'Senin fona ben de para yatırdım' demiyor. Bu hayatın doğal akışına aykırı. Fatih Terim ne haberim vardı ne para yatırdım diyor. Ama kazın ayağı hiç de öyle değil." Seçil Erzan'ın mahkemede, 'İstediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi. Ben bir şekilde o parayı devam ettirdim.' diyor. Mahkeme başkanı, 'Bu 300 bin doları size kim verdi?' diye soruyor. Seçil Erzan, 'Bu kişi Fatih Terim’dir' yanıtın veriyor. E hani Fatih Terim’in hiçbir ilgisi yoktu. Diğerleri Terim’le fon işini hiç konuşmamışlardı?"