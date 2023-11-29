Abdulkadir Selvi: Kızı, Fatih Terim'e 'Senin fona ben de para yatırdım' demiyor mu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Erkaya: Somatizasyon, sadece psikolojik bir hastalık değil
12:00
90 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
18:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
19:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alzheimer ile bağırsak hastalığı arasında bağlantı çıktı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kira krizine karşı 'ev arkadaşlığı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231129/abdulkadir-selvi-kizi-fatih-terime-senin-fona-ben-de-para-yatirdim-demiyor-mu-1077901696.html
Abdulkadir Selvi: Kızı, Fatih Terim'e 'Senin fona ben de para yatırdım' demiyor mu?
Abdulkadir Selvi: Kızı, Fatih Terim'e 'Senin fona ben de para yatırdım' demiyor mu?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, davacıları arasında bazı sporcu ve iş insanlarının da bulunduğu, ‘yüksek kârlı fon vaadiyle’ dolandırıcılık olayıyla ilgili... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T11:30+0300
2023-11-29T11:30+0300
türkiye
fatih terim
abdulkadir selvi
seçil erzan
buse terim
denizbank
banka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/0b/1053736888_0:206:1080:814_1920x0_80_0_0_637fc893144c4c8eb2001615f15a24eb.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Seçil Erzan fonuna ilişkin 'haberim yok' diyen Fatih Terim'i eleştirdi.Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231129/emre-belozoglunun-avukati-mosturoglundan-fatih-terim-iddiasi-1077899994.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/0b/1053736888_0:105:1080:915_1920x0_80_0_0_f1b035fe3bc55c7c01362918379b52be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih terim seçil erzan,fatih terim denibank,fatih terim fonu,seçil erzan fatih terim açıklama
fatih terim seçil erzan,fatih terim denibank,fatih terim fonu,seçil erzan fatih terim açıklama

Abdulkadir Selvi: Kızı, Fatih Terim'e 'Senin fona ben de para yatırdım' demiyor mu?

11:30 29.11.2023
© İHAFatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı
Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© İHA
Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, davacıları arasında bazı sporcu ve iş insanlarının da bulunduğu, ‘yüksek kârlı fon vaadiyle’ dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak, ünlü teknik direktör Fatih Terim'in isminin geçtiği yerlere dikkat çekti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Seçil Erzan fonuna ilişkin 'haberim yok' diyen Fatih Terim'i eleştirdi.
Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Fonun adı, 'Fatih Terim fonu'.Seçil Erzan, Fatih Terim’in kızı dahil olmak üzere çevresindekileri arayıp yüksek getirisi olan Fatih Terim fonu için para istiyor. Ama günün her saati Terim’in etrafında olanlardan biri, 'Senin fona ben de para yatırdım' demiyor. Bu hayatın doğal akışına aykırı. Fatih Terim ne haberim vardı ne para yatırdım diyor. Ama kazın ayağı hiç de öyle değil." Seçil Erzan'ın mahkemede, 'İstediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi. Ben bir şekilde o parayı devam ettirdim.' diyor. Mahkeme başkanı, 'Bu 300 bin doları size kim verdi?' diye soruyor. Seçil Erzan, 'Bu kişi Fatih Terim’dir' yanıtın veriyor. E hani Fatih Terim’in hiçbir ilgisi yoktu. Diğerleri Terim’le fon işini hiç konuşmamışlardı?"
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
TÜRKİYE
Emre Belözoğlu’nun avukatı Mosturoğlu’ndan Fatih Terim iddiası
10:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала