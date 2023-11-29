https://sputniknews.com.tr/20231129/abdulkadir-selvi-kizi-fatih-terime-senin-fona-ben-de-para-yatirdim-demiyor-mu-1077901696.html
Abdulkadir Selvi: Kızı, Fatih Terim'e 'Senin fona ben de para yatırdım' demiyor mu?
Abdulkadir Selvi: Kızı, Fatih Terim'e 'Senin fona ben de para yatırdım' demiyor mu?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, davacıları arasında bazı sporcu ve iş insanlarının da bulunduğu, ‘yüksek kârlı fon vaadiyle’ dolandırıcılık olayıyla ilgili... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T11:30+0300
2023-11-29T11:30+0300
2023-11-29T11:30+0300
türkiye
fatih terim
abdulkadir selvi
seçil erzan
buse terim
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banka
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Seçil Erzan fonuna ilişkin 'haberim yok' diyen Fatih Terim'i eleştirdi.Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231129/emre-belozoglunun-avukati-mosturoglundan-fatih-terim-iddiasi-1077899994.html
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Abdulkadir Selvi: Kızı, Fatih Terim'e 'Senin fona ben de para yatırdım' demiyor mu?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, davacıları arasında bazı sporcu ve iş insanlarının da bulunduğu, ‘yüksek kârlı fon vaadiyle’ dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak, ünlü teknik direktör Fatih Terim'in isminin geçtiği yerlere dikkat çekti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Seçil Erzan fonuna ilişkin 'haberim yok' diyen Fatih Terim'i eleştirdi.
Selvi, yazısında
şu ifadeleri kullandı:
"Fonun adı, 'Fatih Terim fonu'.Seçil Erzan, Fatih Terim’in kızı dahil olmak üzere çevresindekileri arayıp yüksek getirisi olan Fatih Terim fonu için para istiyor. Ama günün her saati Terim’in etrafında olanlardan biri, 'Senin fona ben de para yatırdım' demiyor. Bu hayatın doğal akışına aykırı. Fatih Terim ne haberim vardı ne para yatırdım diyor. Ama kazın ayağı hiç de öyle değil." Seçil Erzan'ın mahkemede, 'İstediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi. Ben bir şekilde o parayı devam ettirdim.' diyor. Mahkeme başkanı, 'Bu 300 bin doları size kim verdi?' diye soruyor. Seçil Erzan, 'Bu kişi Fatih Terim’dir' yanıtın veriyor. E hani Fatih Terim’in hiçbir ilgisi yoktu. Diğerleri Terim’le fon işini hiç konuşmamışlardı?"