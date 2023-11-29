https://sputniknews.com.tr/20231129/emre-belozoglunun-avukati-mosturoglundan-fatih-terim-iddiasi-1077899994.html

Emre Belözoğlu’nun avukatı Mosturoğlu’ndan Fatih Terim iddiası

Emre Belözoğlu’nun avukatı Mosturoğlu’ndan Fatih Terim iddiası

Pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın mağdur ettiği Emre Belözoğlu’nun avukatı Şekip Mosturoğlu " 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T10:59+0300

2023-11-29T10:59+0300

2023-11-29T11:12+0300

türkiye

emre belözoğlu

fatih terim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1d/1060539272_0:0:2303:1296_1920x0_80_0_0_2980923657d741afc4c854f9ce6188ad.jpg

Yüksek faiz getirili fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın mağdur ettiği Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu Sözcü Televizyonu'nda konuştu.'Kimse dosyanın geneliyle ilgili konuşmuyor'Denizbank tarafından bugün yapılan açıklamayı anımsatan Mosturoğlu, “Hiç kimse dosyanın genel durumuyla ilgili bir konuşma yapmıyor, yapmak da istemiyor” diye konuştu.'Herkes aynı durumda değil'“Benim müvekkilim bu sözde fona giren son kişi, dolayısıyla bir gelir elde etmesi mümkün değil” ifadelerini kullanan Mosturoğlu, “Burada insanlar kategorik. Herkes aynı durumda değil. Bazılarının elinde A4 kağıdına imza var, bazılarının elinde tek imza var, bazılarının elinde sahte imzalı bir evrak var ama bazılarının elinde de bankayı temsili izama elverişli bir evrak var” dedi.'Dava açacağım'Bu hafta bir hukuk davası açacağını belirten Mosturoğlu, “Bugüne kadar bekleme sebebim şu; ben duruşmada banka müdür yardımcısının çapraz sorgusunu bekledim, imzayı kabul edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü imzayı kabul etmediği durumda başka bir şey olacaktı. Benim evrakımdaki imzayı kabul etti, ‘Bu imzayı ben attım' dedi” açıklamasını yaptı.'Terim ismi geçmiyor'Bu davada 14 tane olay olduğunu aktaran Mosturoğlu, “Bu 14 olayda Fatih Terim'in ismi geçmiyor. Eğer beklenti, bu davanın sonunda Fatih Terim isminin bir karar çıkacağı ise yok, böyle bir şey olmayacak” ifadelerine yer verdi.Kapalıçarşı'daki isim kim?Mosturoğlu, Erzan'ın mahkemede konuşması halinde yeni soruşturmalar açılabileceğini savundu:

https://sputniknews.com.tr/20231128/fatih-terim-ve-esinin-secil-erzana-yazdigi-not-ortaya-cikti-1077873111.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belözoğlu terim,belözoğlu avukat fatih terim,arda turan seçil erzan konuşma,arda turan bankacı konuşma,arta turan son dk,arda turan fatih terim,futbolcuları dolandıran bankacı,seçil erzan kimdir?,seçil erzan kimdir,fatih terim seçil,fatih terim son dakika,fatih terim denizbank