https://sputniknews.com.tr/20231129/emre-belozoglunun-avukati-mosturoglundan-fatih-terim-iddiasi-1077899994.html
Emre Belözoğlu’nun avukatı Mosturoğlu’ndan Fatih Terim iddiası
Emre Belözoğlu’nun avukatı Mosturoğlu’ndan Fatih Terim iddiası
Pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın mağdur ettiği Emre Belözoğlu’nun avukatı Şekip Mosturoğlu " 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T10:59+0300
2023-11-29T10:59+0300
2023-11-29T11:12+0300
türkiye
emre belözoğlu
fatih terim
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Yüksek faiz getirili fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın mağdur ettiği Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu Sözcü Televizyonu'nda konuştu.'Kimse dosyanın geneliyle ilgili konuşmuyor'Denizbank tarafından bugün yapılan açıklamayı anımsatan Mosturoğlu, “Hiç kimse dosyanın genel durumuyla ilgili bir konuşma yapmıyor, yapmak da istemiyor” diye konuştu.'Herkes aynı durumda değil'“Benim müvekkilim bu sözde fona giren son kişi, dolayısıyla bir gelir elde etmesi mümkün değil” ifadelerini kullanan Mosturoğlu, “Burada insanlar kategorik. Herkes aynı durumda değil. Bazılarının elinde A4 kağıdına imza var, bazılarının elinde tek imza var, bazılarının elinde sahte imzalı bir evrak var ama bazılarının elinde de bankayı temsili izama elverişli bir evrak var” dedi.'Dava açacağım'Bu hafta bir hukuk davası açacağını belirten Mosturoğlu, “Bugüne kadar bekleme sebebim şu; ben duruşmada banka müdür yardımcısının çapraz sorgusunu bekledim, imzayı kabul edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü imzayı kabul etmediği durumda başka bir şey olacaktı. Benim evrakımdaki imzayı kabul etti, ‘Bu imzayı ben attım' dedi” açıklamasını yaptı.'Terim ismi geçmiyor'Bu davada 14 tane olay olduğunu aktaran Mosturoğlu, “Bu 14 olayda Fatih Terim'in ismi geçmiyor. Eğer beklenti, bu davanın sonunda Fatih Terim isminin bir karar çıkacağı ise yok, böyle bir şey olmayacak” ifadelerine yer verdi.Kapalıçarşı'daki isim kim?Mosturoğlu, Erzan'ın mahkemede konuşması halinde yeni soruşturmalar açılabileceğini savundu:
https://sputniknews.com.tr/20231128/fatih-terim-ve-esinin-secil-erzana-yazdigi-not-ortaya-cikti-1077873111.html
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Emre Belözoğlu’nun avukatı Mosturoğlu’ndan Fatih Terim iddiası
10:59 29.11.2023 (güncellendi: 11:12 29.11.2023)
Pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın mağdur ettiği Emre Belözoğlu’nun avukatı Şekip Mosturoğlu "
Yüksek faiz getirili fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın mağdur ettiği Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu Sözcü Televizyonu'nda konuştu.
'Kimse dosyanın geneliyle ilgili konuşmuyor'
Denizbank tarafından bugün yapılan açıklamayı anımsatan Mosturoğlu, “Hiç kimse dosyanın genel durumuyla ilgili bir konuşma yapmıyor, yapmak da istemiyor” diye konuştu.
'Herkes aynı durumda değil'
“Benim müvekkilim bu sözde fona giren son kişi, dolayısıyla bir gelir elde etmesi mümkün değil” ifadelerini kullanan Mosturoğlu, “Burada insanlar kategorik. Herkes aynı durumda değil. Bazılarının elinde A4 kağıdına imza var, bazılarının elinde tek imza var, bazılarının elinde sahte imzalı bir evrak var ama bazılarının elinde de bankayı temsili izama elverişli bir evrak var” dedi.
Bu hafta bir hukuk davası açacağını belirten Mosturoğlu, “Bugüne kadar bekleme sebebim şu; ben duruşmada banka müdür yardımcısının çapraz sorgusunu bekledim, imzayı kabul edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü imzayı kabul etmediği durumda başka bir şey olacaktı. Benim evrakımdaki imzayı kabul etti, ‘Bu imzayı ben attım' dedi” açıklamasını yaptı.
Bu davada 14 tane olay olduğunu aktaran Mosturoğlu, “Bu 14 olayda Fatih Terim'in ismi geçmiyor. Eğer beklenti, bu davanın sonunda Fatih Terim isminin bir karar çıkacağı ise yok, böyle bir şey olmayacak” ifadelerine yer verdi.
Kapalıçarşı'daki isim kim?
Mosturoğlu, Erzan'ın mahkemede konuşması halinde yeni soruşturmalar açılabileceğini savundu:
"Örneğin Erzan'ın kendisinden para satın aldığını söylediği ve hiçbir aşamada adını vermediği, kendisinden korktuğunu açıkça söylediği, Kapalıçarşı'da döviz alım satımı yapan kişinin kim olduğu, çok çok önemli. Bu ismin önemini anlayabilmeniz için şöyle bir kıyaslama yapabilirsiniz. Seçil Erzan çok değer verdiği Fatih Terim'in ismini çapraz sorgu sırasında mahkeme başkanının da çabası ile söylediği halde bu ismi asla veremeyeceğini üstelik mahkeme huzurunda söyledi."