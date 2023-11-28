https://sputniknews.com.tr/20231128/zelenskiye-yakin-politikaci-ukrayna-askeri-yonetiminin-2024e-yonelik-silahli-faaliyet-plani-yok-1077879087.html
Zelenskiy'e yakın politikacı: Ukrayna askeri yönetiminin 2024'e yönelik silahlı faaliyet planı yok
Zelenskiy'e yakın politikacı: Ukrayna askeri yönetiminin 2024'e yönelik silahlı faaliyet planı yok
Ukrayna parlamentosunda iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun lideri ve Rusya'yla müzakerelerde Kiev heyetinin başkanı olan David Arahamiya, Ukrayna askeri... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T17:51+0300
2023-11-28T17:51+0300
2023-11-28T17:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna savunma bakanlığı
ukrayna genelkurmay başkanlığı
yüksek rada
verhovna rada
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yakınındaki isimlerden Arahamiya, 1+1 televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna askeri yönetiminden 2024 yılına ilişkin silah faaliyet planını beklediklerini ancak henüz ortada böyle bir plan bulunmadığını söyledi.Genelkurmay Başkanlığı'nın çatışmanın nasıl yürütüleceği, kaç kişiye ihtiyaç olacağı, uzun zamandır savaşanların kaçının bırakılması gerektiği ve ne kadar paraya ihtiyaç olduğu konusunda bir plan hazırlaması gerektiğini belirten Arahamiya, "Ancak ülkedeki hiç kimsede böyle bir plan yok" dedi.Planın, örneğin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy gibi sadece bir kişi tarafından değil, bir askeri kurum tarafından hazırlanması gerektiğinin altını çizen Arahamiya, 'toplumsal denetim' temsilcilerinin uzun zamandır böyle bir plan beklediğini kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen haftaki bir açıklamasında silahlı faaliyetlerin her zaman trajediye yol açtığını ve bunları sonlandırmanın düşünülmesi gerektiğini söylemişti. Putin, Rusya'nın Ukrayna'yla müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğini, diyaloğu sonlandıran tarafın Kiev olduğunu da vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231125/ukraynada-2024-secimleri-yapilmayacak-1077766888.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna genelkurmay başkanlığı, yüksek rada, verhovna rada, vladimir zelenskiy
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna genelkurmay başkanlığı, yüksek rada, verhovna rada, vladimir zelenskiy
Zelenskiy'e yakın politikacı: Ukrayna askeri yönetiminin 2024'e yönelik silahlı faaliyet planı yok
Ukrayna parlamentosunda iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun lideri ve Rusya'yla müzakerelerde Kiev heyetinin başkanı olan David Arahamiya, Ukrayna askeri yönetiminin 2024 yılında yürütülecek silahlı faaliyetlere ilişkin bir planının bulunmadığını ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yakınındaki isimlerden Arahamiya, 1+1 televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna askeri yönetiminden 2024 yılına ilişkin silah faaliyet planını beklediklerini ancak henüz ortada böyle bir plan bulunmadığını söyledi.
Genelkurmay Başkanlığı'nın çatışmanın nasıl yürütüleceği, kaç kişiye ihtiyaç olacağı, uzun zamandır savaşanların kaçının bırakılması gerektiği ve ne kadar paraya ihtiyaç olduğu konusunda bir plan hazırlaması gerektiğini belirten Arahamiya, "Ancak ülkedeki hiç kimsede böyle bir plan yok" dedi.
Planın, örneğin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy gibi sadece bir kişi tarafından değil, bir askeri kurum tarafından hazırlanması gerektiğinin altını çizen Arahamiya, 'toplumsal denetim' temsilcilerinin uzun zamandır böyle bir plan beklediğini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen haftaki bir açıklamasında silahlı faaliyetlerin her zaman trajediye yol açtığını ve bunları sonlandırmanın düşünülmesi gerektiğini söylemişti. Putin, Rusya'nın Ukrayna'yla müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğini, diyaloğu sonlandıran tarafın Kiev olduğunu da vurgulamıştı.