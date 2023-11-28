https://sputniknews.com.tr/20231128/rusyanin-ryazan-bolgesinde-bir-ukrayna-ihasi-yok-edildi-1077847497.html
Rusya’nın Ryazan Bölgesi’nde bir Ukrayna İHA’sı yok edildi
Rusya’nın Ryazan Bölgesi’nde bir Ukrayna İHA’sı yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Ryazan Bölgesi’nde tespit edilerek vurulduğunu belirtti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T00:30+0300
2023-11-28T00:30+0300
2023-11-28T00:30+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
iha
iha
iha
iha
insansız hava aracı (iha)
ihlas haber ajansı (iha)
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, “Bugün saat 21.30 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Hava savunma görev araçları, Ryazan Bölgesi’nde insansız hava aracını tespit ederek yok etti” dendi.Ryazan Bölgesi, Moskova Bölgesi’nin güneydoğusunda, Ukrayna sınırına yaklaşık 360 kilometre mesafede yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-ukrayna-istihbarati-yeni-bolgelerimizdeki-liderlere-karsi-zehirli-kimyasallar-kullaniyor-1077834754.html
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rusya savunma bakanlığı, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ihlas haber ajansı (iha), ukrayna, ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ihlas haber ajansı (iha), ukrayna, ukrayna krizi
Rusya’nın Ryazan Bölgesi’nde bir Ukrayna İHA’sı yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Ryazan Bölgesi’nde tespit edilerek vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, “Bugün saat 21.30 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Hava savunma görev araçları, Ryazan Bölgesi’nde insansız hava aracını tespit ederek yok etti” dendi.
Ryazan Bölgesi, Moskova Bölgesi’nin güneydoğusunda, Ukrayna sınırına yaklaşık 360 kilometre mesafede yer alıyor.