Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 135 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Rüya sona erdi, Amerika'da büyük bir karamsarlık var'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Seçil Erzan'ın banka hesaplarına inceleme
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uyuşturucu bağımlısı aile üyelerine nasıl davranılmalı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘ABD ve Almanya, Zelenskiy’i Rusya’yla müzakerelere zorluyor’
15:11
1 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları doğası bilinmeyen güçlü bir kozmik ışın keşfetti
15:19
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: ‘İsrail istihbaratı Hamas'ın saldırı planlarından haberdardı’
15:41
2 dk
SESLİ HABER
Putin: Yapay zekayla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açılıyor
15:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail’de muhalefet sokakları hareketlendirebilir. Raam ve Mansur Abbas yeni hükümete katılabilir’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı'nın Wilders korkusu: Büyük kabus
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: ‘ABD, Türkiye'den yaptırımlara uymasını isteyecek’
17:47
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde yetkin bir askeri liderlik yok
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Soyuz roketiyle uzaya yeni askeri uydu gönderdi
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı politikacı: ‘Rusya, savaşı bitirmeye hazırdı. Devreye Boris Johnson girdi’
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu ilk 10 ayda 49.8 arttı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Türkiye, doğalgaz transfer merkezinin yol haritası üzerinde ilkesel mutabakata vardı
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: NATO, Batı Ukrayna'ya müdahale edebilir
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Bazı AB üyeleri, Rusya'ya yönelik yaptırımların yumuşatılmasını istiyor’
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, Filistin sorununun çözümsüz kalmasında rol oynadı
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan ABD yorumu: ‘Ankara’ya duyduğu tam düşmanlığı sergiledi’
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den NATO'nun 'askeri Schengen' planlarına yanıt
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı, Muhafazakarları ‘Ukrayna’ya ihanet etmekle’ suçladı
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Google'ın sinir ağı, ABD'nin Ay'a ayak basma fotoğrafının sahte olduğunu söyledi
19:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber
19:55
2 dk
SESLİ HABER
‘New Jersey, Rusya’ya yaptırımla ilgili yasayı askıya aldı’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus elektronik harp sistemleri NATO füzelerini başarıyla önlüyor’
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Alman girişimciden AB açıklaması: ABD’nin kullandığı bir araç haline geldiğini anlamaya başladı
20:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya - Çin arasında yeni rekor
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Sivastopol akvaryumunu su bastı
20:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Erkaya: Somatizasyon, sadece psikolojik bir hastalık değil
12:00
90 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
18:14
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
19:14
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-135-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077871996.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 135 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 135 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve saldırı uçakları, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusunun 103 bölgedeki insan gücü ve... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T17:04+0300
2023-11-28T17:04+0300
ukrayna krizi
ukrayna
askeri operasyon
rusya
rusya savunma bakanlığı
herson
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
zaporojye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076846869_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_8de1f53e206f5296ac878e2203b49a00.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle daha avantajlı mevziler ele geçirerek135 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirildi.Zaporojye yönünde Rus ordu grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Rabotino ve Malaya Tokmaçki bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taaruz gruplarının saldırılarını püskürterek 65. ve 118. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 65 asker ve ABD yapımı 2 adet M113 zırhlı personel taşıyıcı imha edildi.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Harkov’un Sinkovka bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 57. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının dört saldırısını püskürttü. Ukraynalı 30 asker ve bir D-20 obüsü yok edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, DHC’nin Torskoye ve Grigorovka yerleşim bölgelerindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatının biriktiği alanı vurdu. Ukraynalı 40 asker ve 2 kamyonet imha edildi.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle DHC’nin Novomihailovka, Ugledar, Urojaynoye bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 58. Motorlu Piyade Tugayı, 72. Mekanize Tugayı ve 128. Bölgesel Savunma Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu.Ukraynalı 75 asker ve iki otomobil yok edildi.Herson yönünde, Rus birlikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini vurdu. Ukraynalı 40 asker, 5 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi.Rusya Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve saldırı uçakları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait insansız hava araçları eğitim ve kullanım merkezi, üç hava hedeflerini tespit ve takip radar istasyonu ve bir uçak yakıtı depolama tesisini vurdu.Rus hava savunma sistemleri son 24 saat içinde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracı ve HIMARS çoklu roketatar sisteminden ateşlenen 2 füzeyi düşürdü.Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 542 uçak, 255 helikopter, 9 bin 263 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 659 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 185 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 194 sahra ve havan topu ile 15 bin 698 adet özel askeri araç imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/kremlin-nato-rusyaya-karsi-bir-cephelesme-ve-cevreleme-araci-olarak-kuruldu-1077867583.html
ukrayna
rusya
herson
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076846869_66:0:958:669_1920x0_80_0_0_e5d0930d5d6865701a633367b0208f8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, askeri operasyon, rusya, rusya savunma bakanlığı, herson, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), zaporojye
ukrayna, askeri operasyon, rusya, rusya savunma bakanlığı, herson, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), zaporojye

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 135 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

17:04 28.11.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu
Rusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© Sputnik
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve saldırı uçakları, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusunun 103 bölgedeki insan gücü ve askeri teçhizatını vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle daha avantajlı mevziler ele geçirerek135 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirildi.
Zaporojye yönünde Rus ordu grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Rabotino ve Malaya Tokmaçki bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taaruz gruplarının saldırılarını püskürterek 65. ve 118. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 65 asker ve ABD yapımı 2 adet M113 zırhlı personel taşıyıcı imha edildi.
Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Harkov’un Sinkovka bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 57. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının dört saldırısını püskürttü. Ukraynalı 30 asker ve bir D-20 obüsü yok edildi.
Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, DHC’nin Torskoye ve Grigorovka yerleşim bölgelerindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatının biriktiği alanı vurdu. Ukraynalı 40 asker ve 2 kamyonet imha edildi.
Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle DHC’nin Novomihailovka, Ugledar, Urojaynoye bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 58. Motorlu Piyade Tugayı, 72. Mekanize Tugayı ve 128. Bölgesel Savunma Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu.Ukraynalı 75 asker ve iki otomobil yok edildi.
Herson yönünde, Rus birlikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini vurdu. Ukraynalı 40 asker, 5 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi.
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve saldırı uçakları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait insansız hava araçları eğitim ve kullanım merkezi, üç hava hedeflerini tespit ve takip radar istasyonu ve bir uçak yakıtı depolama tesisini vurdu.
Rus hava savunma sistemleri son 24 saat içinde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracı ve HIMARS çoklu roketatar sisteminden ateşlenen 2 füzeyi düşürdü.
Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 542 uçak, 255 helikopter, 9 bin 263 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 659 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 185 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 194 sahra ve havan topu ile 15 bin 698 adet özel askeri araç imha edildi.
Kremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
Ukrayna krizi
Kremlin: NATO, Rusya'ya karşı bir cepheleşme ve çevreleme aracı olarak kuruldu
14:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала