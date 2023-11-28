https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-135-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077871996.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 135 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 135 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve saldırı uçakları, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusunun 103 bölgedeki insan gücü ve... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T17:04+0300

2023-11-28T17:04+0300

2023-11-28T17:04+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle daha avantajlı mevziler ele geçirerek135 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirildi.Zaporojye yönünde Rus ordu grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Rabotino ve Malaya Tokmaçki bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taaruz gruplarının saldırılarını püskürterek 65. ve 118. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 65 asker ve ABD yapımı 2 adet M113 zırhlı personel taşıyıcı imha edildi.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Harkov’un Sinkovka bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 57. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının dört saldırısını püskürttü. Ukraynalı 30 asker ve bir D-20 obüsü yok edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, DHC’nin Torskoye ve Grigorovka yerleşim bölgelerindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatının biriktiği alanı vurdu. Ukraynalı 40 asker ve 2 kamyonet imha edildi.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle DHC’nin Novomihailovka, Ugledar, Urojaynoye bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 58. Motorlu Piyade Tugayı, 72. Mekanize Tugayı ve 128. Bölgesel Savunma Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu.Ukraynalı 75 asker ve iki otomobil yok edildi.Herson yönünde, Rus birlikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini vurdu. Ukraynalı 40 asker, 5 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi.Rusya Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve saldırı uçakları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait insansız hava araçları eğitim ve kullanım merkezi, üç hava hedeflerini tespit ve takip radar istasyonu ve bir uçak yakıtı depolama tesisini vurdu.Rus hava savunma sistemleri son 24 saat içinde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracı ve HIMARS çoklu roketatar sisteminden ateşlenen 2 füzeyi düşürdü.Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 542 uçak, 255 helikopter, 9 bin 263 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 659 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 185 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 194 sahra ve havan topu ile 15 bin 698 adet özel askeri araç imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231128/kremlin-nato-rusyaya-karsi-bir-cephelesme-ve-cevreleme-araci-olarak-kuruldu-1077867583.html

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ukrayna, askeri operasyon, rusya, rusya savunma bakanlığı, herson, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), zaporojye