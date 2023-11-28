https://sputniknews.com.tr/20231128/kremlin-nato-rusyaya-karsi-bir-cephelesme-ve-cevreleme-araci-olarak-kuruldu-1077867583.html

Kremlin: NATO, Rusya'ya karşı bir cepheleşme ve çevreleme aracı olarak kuruldu

Kremlin: NATO, Rusya'ya karşı bir cepheleşme ve çevreleme aracı olarak kuruldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Rusya'yı hasım olarak gördüğünü ve Moskova'ya karşı bir cepheleşme ve çevreleme aracı olarak kurulduğunu belirtti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T14:32+0300

2023-11-28T14:32+0300

2023-11-28T14:32+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

nato

dmitriy peskov

kremlin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077176815_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_92014aea57d579889aef27370fb29518.jpg

Basın toplantısında Rusya ile NATO arasındaki gerilimin tırmanma riski bulunup bulunmadığına dair bir soru alan Kremlin Sözcüsü Peskov, İttifak'ın Rusya karşıtı planlarından vazgeçmediğini ve Ukrayna halkını bu amaç doğrultusunda kurban etmeyi sürdürdüğünü vurguladı.Peskov, "NATO, Rusya'yı hasım olarak görüyor. Her zaman tekrarladığım gibi NATO, cepheleşme aracı olarak kurulmuş bir ittifaktır. NATO'nun mimarisi, ülkemize karşı bir cepheleşme ve çevreleme aracı olarak oluşturuldu. Dolayısıyla her ne olursa olsun, hangi açıklamalar yapılırsa yapılsın, bu ittifakın temel amacı tam olarak budur. Doğal olarak İttifak durumu analiz ediyor, gerçekleri görüyor. İttifak, şu ana kadar Rusya'yı çevreleme ve Rusya'ya karşı mücadelede Ukrayna halkını ritüel kurbanlar olarak katletme planlarından vazgeçmedi" yanıtını verdi.Kremlin'in durumu son derece iyi anladığını ve gelecekteki eylemlerini bu gerçekliklere göre tasarladığını vurgulayan Peskov, bu çerçevede özel askeri harekatın devam ettiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231127/nato-ukraynanin-ittifaka-kabulune-iliskin-reform-onerileri-uzerinde-anlasacak-1077831152.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, nato, dmitriy peskov, kremlin