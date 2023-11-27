https://sputniknews.com.tr/20231127/nato-ukraynanin-ittifaka-kabulune-iliskin-reform-onerileri-uzerinde-anlasacak-1077831152.html

NATO, Ukrayna'nın ittifaka kabulüne ilişkin reform önerileri üzerinde anlaşacak

NATO, Ukrayna'nın ittifaka kabulüne ilişkin reform önerileri üzerinde anlaşacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının, 28-29 Kasım tarihlerinde Brüksel'de yapılacak toplantıda Ukrayna'nın... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T15:42+0300

2023-11-27T15:42+0300

2023-11-27T15:42+0300

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nato genel sekreteri jens stoltenberg

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28-29 Kasım'da Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere brifing veren Stoltenberg, NATO'nun Vilnius'taki İttifak Zirvesi'nde kabul edilen Ukrayna’nın üyeliğine ilişkin kararları uyguladığını vurgulayarak, “Dışişleri Bakanları toplantısında Ukrayna için üyelik yolunda reformlar konusunda öneriler üzerinde anlaşacağız” ifadelerini kullandı.Stoltenberg, ittifak ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı kapsamında Ukrayna-NATO Konseyi'nin dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantısının ilk kez 29 Kasım'da Brüksel'de yapılacağını bildirirken, “Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Çarşamba günü Ukrayna-NATO Konseyi'nin ilk toplantısına katılacak. Bu, konseyin bakanlar düzeyindeki ilk toplantısı olacak" dedi.Ukrayna'daki çatışmanın ittifak ülkelerinin dışişleri bakanlarının ilgi odağı olmaya devam edeceğini de vurgulayan NATO Genel Sekreteri, NATO'nun Rusya ile yaşanan ihtilafta Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam edeceğini kaydetti.Ukrayna’nın kayıpları ağırStoltenberg, büyük silah tedarikleri ve ittifaktan gelen diğer tüm desteklere rağmen Ukrayna ordusunun zor durumda olduğunu ve ağır kayıplar verdiğini kabul ederken, "Şu anda yoğun çatışmalar görüyoruz. Tüm cephe hattında, özellikle doğuda durum çok zor, ön hattın değişmediği bir ortamda yüksek düzeyde kayıplar görüyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231124/eski-abd-deniz-piyadesi-nato-bati-ukraynaya-mudahale-edebilir-1077755676.html

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