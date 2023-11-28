https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-5-nesil-su-57-savas-ucaklarini-mini-ihalarla-guclendiriyor-1077863542.html

Rusya, 5. nesil Su-57 savaş uçaklarını mini İHA'larla güçlendiriyor

Rusya, 5. nesil Su-57 savaş uçaklarını mini İHA'larla güçlendiriyor

Rusya'nın son yıllarda geliştirdiği en etkili muharebe araçlarından 5. nesil Su-57 savaş uçakları, kendileri için özel olarak tasarlanan taarruz, keşif ve... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T13:10+0300

2023-11-28T13:10+0300

2023-11-28T13:10+0300

savunma

rusya

su-57

savaş uçağı

rus savaş uçağı

insansız hava aracı (iha)

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Sputnik'e demeç veren bir kaynak, söz konusu mini insansız hava araçlarının (İHA) Su-57 savaş uçakları tarafından taşınabilecek şekilde geliştirildiğini belirtti.Rus kaynak, "Su-57'ler için, uçakların dış askıda ve gövde içi bölmede taşıyabileceği ve havadayken fırlatabileceği çeşitli amaçlara yönelik mini İHA'lar üretildi. Uçakların aynı anda birden fazla İHA fırlatması ve İHA grubunu yönetmesi planlanıyor" dedi.İHA'ların taarruz, keşif ve elektronik harp amaçlı olduğunu söyleyen kaynak, "Özellikle, bir grup Su-57 tarafından onlarca adet fırlatılan İHA'lar, savaş uçaklarının düşmanın hava savunma sistemlerini aşmasına olanak tanıyacak" ifadelerini kullandı.5. nesil savaş uçağı olan Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı. Uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyoelektronik ekipman kompleksi ve düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor.Türkiye'nin de gündemine gelmiştiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den F-35 alamamaları halinde Rusya'dan Su-35 ve Su-57 alma imkanını gözden geçireceklerini söylemişti. Erdoğan, daha önce Moskova'da katıldığı MAKS-2019'da söz konusu uçakları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yakından inceleme fırsatı bulmuştu.Su-57 uçakları, diğer ülkelerde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231113/rusya-f-35in-rakibi-checkmatein-uretimine-hazirlaniyor-1077334122.html

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rusya, su-57, savaş uçağı, rus savaş uçağı, insansız hava aracı (iha)