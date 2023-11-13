https://sputniknews.com.tr/20231113/rusya-f-35in-rakibi-checkmatein-uretimine-hazirlaniyor-1077334122.html

Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor

Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, ABD yapımı F-35’in rakibi olarak görülen yeni nesil hafif avcı uçağı Su-57 Checkmate’in ilk örneklerinin üretimi... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T11:56+0300

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5. nesil savaş uçağı

f-35s savaş uçağı

savunma

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Ortadoğu'nun en kapsamlı sivil havacılık fuarları arasında yer alan ‘Dubai Airshow 2023’ etkinliği öncesi Sputnik’e açıklama yapan Rostec basın servisi, Rusya'da beşinci nesil Checkmate hafif avcı uçaklarının ilk örneklerinin üretimi için hazırlıkların başladığını bildirirken, hafifliği ile birçok savaş uçağına göre fark yaratan Checkmate'in ilk prototip tanıtımı 2021 yılında gerçekleşmişti.Checkmate’in tek motorlu hafifletilmiş bir uçak olduğuna dikkat çeken Rostec, açıklamasında, “Yapılan çalışmalara göre ilk uçuşun zamanlamasının da ayarlandığı projede değişiklikler yapılmış olup, mevcut durumda tasarım dokümantasyonundan üretim aşamasına geçilmiş ve ilk numunelerin üretimi için hazırlıklara başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.Checkmate sunumunun ardından başlayan tasarım aşamasında, uçağın potansiyel müşterilerinden gelen önerilerin de dikkate alındığına vurgu yapan Rostec, açıklamasında, savaş uçağına sahip olmak isteyen ülkelerin yetkililerinden gelen önerilerin yerli tek motorlu uçağın rekabet gücünü ve ticari çekiciliğini önemli ölçüde artırdığını, aynı zamanda yaratım sırasındaki teknik riskleri de azalttığını da ekledi.İlk kez iki yıl önce Rusya'nın başkenti Moskova'nın 40 kilometre güneydoğusunda yer alan Jukovski'de gerçekleştirilen Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2021’de tanıtılan Checkmate, Rusya’nın en köklü uçak üreticisi olan Sukhoi firması tarafından geliştirilirken, ABD’nin ürettiği F-35A'ya rakip olarak görülüyor.Aynı zamanda Rusya’nın ilk tek motorlu savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Checkmate, ses hızının 1.8 ila 2 katı hıza ulaşabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221214/sik-sik-dusmesiyle-gundeme-gelen-f-35-savas-ucaklarinin-maliyeti-artiyor-teslimatlar-da-gecikiyor-1064587519.html

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