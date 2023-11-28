https://sputniknews.com.tr/20231128/rus-mahkemesi-casusluk-suclamasiyla-gozaltina-alinan-evan-gerskovicin-tutukluluk-suresini-uzatti-1077862525.html
Rus Mahkemesi, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Evan Gerşkoviç'in tutukluluk süresini uzattı
Rus Mahkemesi, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Evan Gerşkoviç'in tutukluluk süresini uzattı
The Wall Street Journal gazetesinin Moskova muhabiri Evan Gerşkoviç'in gözaltı süresi 2 ay daha uzatıldı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T13:07+0300
2023-11-28T13:07+0300
2023-11-28T13:12+0300
ukrayna krizi
evan gerşkoviç
wall street journal (wsj)
gazete
casus
abd
gazeteci
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Yekaterinburg kentinde casusluk şüphesiyle gözaltına alınan The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in tutukluluk süresi 2 ay daha uzatıldı.Salı günü basına kapalı yapılan duruşmada, Moskova mahkemesi Gerşkoviç’in gözaltı süresini 30 Ocak’a kadar uzattığını açıkladı. 32 yaşındaki WSJ Moskova muhabirinin bir Rus silah fabrikası hakkında gizli bilgiler elde etmeye çalışırken suç üstü yakalandığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230413/rusya-wsj-muhabiri-gerskovicin-takasi-ancak-mahkeme-kararinin-ardindan-mumkun-olabilir-1069649842.html
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evan gerşkoviç, wall street journal (wsj), gazete, casus, abd, gazeteci, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb)
evan gerşkoviç, wall street journal (wsj), gazete, casus, abd, gazeteci, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb)
Rus Mahkemesi, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Evan Gerşkoviç'in tutukluluk süresini uzattı
13:07 28.11.2023 (güncellendi: 13:12 28.11.2023)
The Wall Street Journal gazetesinin Moskova muhabiri Evan Gerşkoviç'in gözaltı süresi 2 ay daha uzatıldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Yekaterinburg kentinde casusluk şüphesiyle gözaltına alınan The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in tutukluluk süresi 2 ay daha uzatıldı.
Salı günü basına kapalı yapılan duruşmada, Moskova mahkemesi Gerşkoviç’in gözaltı süresini 30 Ocak’a kadar uzattığını açıkladı. 32 yaşındaki WSJ Moskova muhabirinin bir Rus silah fabrikası hakkında gizli bilgiler elde etmeye çalışırken suç üstü yakalandığı belirtilmişti.