https://sputniknews.com.tr/20231128/rus-mahkemesi-casusluk-suclamasiyla-gozaltina-alinan-evan-gerskovicin-tutukluluk-suresini-uzatti-1077862525.html

Rus Mahkemesi, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Evan Gerşkoviç'in tutukluluk süresini uzattı

Rus Mahkemesi, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Evan Gerşkoviç'in tutukluluk süresini uzattı

The Wall Street Journal gazetesinin Moskova muhabiri Evan Gerşkoviç'in gözaltı süresi 2 ay daha uzatıldı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T13:07+0300

2023-11-28T13:07+0300

2023-11-28T13:12+0300

ukrayna krizi

evan gerşkoviç

wall street journal (wsj)

gazete

casus

abd

gazeteci

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Yekaterinburg kentinde casusluk şüphesiyle gözaltına alınan The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in tutukluluk süresi 2 ay daha uzatıldı.Salı günü basına kapalı yapılan duruşmada, Moskova mahkemesi Gerşkoviç’in gözaltı süresini 30 Ocak’a kadar uzattığını açıkladı. 32 yaşındaki WSJ Moskova muhabirinin bir Rus silah fabrikası hakkında gizli bilgiler elde etmeye çalışırken suç üstü yakalandığı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230413/rusya-wsj-muhabiri-gerskovicin-takasi-ancak-mahkeme-kararinin-ardindan-mumkun-olabilir-1069649842.html

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evan gerşkoviç, wall street journal (wsj), gazete, casus, abd, gazeteci, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb)