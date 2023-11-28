‘NATO'da Ortadoğu'daki duruma ilişkin Amerikan bakış açısı hakim, farklı görüşler göz ardı ediliyor’

“ABD elbette NATO'yu dış politika hedeflerine ulaşma yolunda bir araç olarak görüyor. ABD, Kuzey Atlantik İttifakı zirveleri çerçevesinde kendi bakış açısını mümkün olan her yolla dayatıyor. Onlar için bu tür etkinlikler, belirli bir konudaki tutumlarını İttifakın diğer üyelerine nasıl empoze edebileceklerini doğrudan anlama fırsatıdır. Ve bu noktada Washington için NATO'nun büyük ölçüde bir Avrupa ittifakı olup olmamasının, tıpkı belirli bir bölgenin ittifakın sorumluluk alanına dahil olup olmaması gibi hiçbir önemi yok. Amerikalılar, bu organizasyonda başrolde olduklarını varsayarak hareket ediyor. Elbette ki onlar, Ortadoğu çatışmasındaki çıkarlarını savunmak için yeterli öz kaynaklara sahipler. Ancak elbette ek imkanları da kullanarak bunu yapmak çok daha kolaydır. Bu nedenle NATO’nun genel Ortadoğu politikası bağlamında, bazı ülkelerin bu konudaki çıkarlarının tamamen göz ardı edildiği açıktır.”