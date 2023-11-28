https://sputniknews.com.tr/20231128/bakan-fidan-stoltenberg-ve-blinken-ile-ayri-ayri-gorustu--1077882736.html
Bakan Fidan, Stoltenberg ve Blinken ile ayrı ayrı görüştü
Bakan Fidan, Stoltenberg ve Blinken ile ayrı ayrı görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T20:12+0300
2023-11-28T20:12+0300
2023-11-28T20:13+0300
dünya
hakan fidan
jens stoltenberg
antony blinken
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına başladı. Bakan Fidan, NATO Karargahı'nda toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan ile Blinken'in görüşmesinde Gazze’deki son gelişmeler ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231127/disisleri-bakani-fidan-nato-disisleri-bakanlari-toplantisi-kapsaminda-bruksele-gidecek-1077844768.html
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hakan fidan, jens stoltenberg, antony blinken
hakan fidan, jens stoltenberg, antony blinken
Bakan Fidan, Stoltenberg ve Blinken ile ayrı ayrı görüştü
20:12 28.11.2023 (güncellendi: 20:13 28.11.2023)
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına başladı.
Bakan Fidan, NATO Karargahı'nda toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Fidan ile Blinken'in görüşmesinde Gazze’deki son gelişmeler ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ele alındı.