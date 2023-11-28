https://sputniknews.com.tr/20231128/bakan-fidan-stoltenberg-ve-blinken-ile-ayri-ayri-gorustu--1077882736.html

Bakan Fidan, Stoltenberg ve Blinken ile ayrı ayrı görüştü

Bakan Fidan, Stoltenberg ve Blinken ile ayrı ayrı görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

hakan fidan

jens stoltenberg

antony blinken

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına başladı. Bakan Fidan, NATO Karargahı'nda toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan ile Blinken'in görüşmesinde Gazze’deki son gelişmeler ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ele alındı.

https://sputniknews.com.tr/20231127/disisleri-bakani-fidan-nato-disisleri-bakanlari-toplantisi-kapsaminda-bruksele-gidecek-1077844768.html

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hakan fidan, jens stoltenberg, antony blinken