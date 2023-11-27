https://sputniknews.com.tr/20231127/disisleri-bakani-fidan-nato-disisleri-bakanlari-toplantisi-kapsaminda-bruksele-gidecek-1077844768.html
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e gidecek
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T21:50+0300
2023-11-27T21:50+0300
2023-11-27T21:50+0300
türkiye
hakan fidan
nato
dışişleri bakanlığı
brüksel
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın 28-29 Kasım'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'i ziyaret edeceği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230905/disisleri-bakani-fidan-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-telefonda-gorustu-1075221325.html
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hakan fidan, nato, dışişleri bakanlığı, brüksel
hakan fidan, nato, dışişleri bakanlığı, brüksel
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın 28-29 Kasım'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'i ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Sayın Bakanımız, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Brüksel’e gidecektir. Toplantıda, Ukrayna’da savaşın ve Gazze’deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde, Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun etraflıca değerlendirilmesi, Balkanlardaki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesi planlanmaktadır. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir.