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Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e gidecek
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın 28-29 Kasım'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'i ziyaret edeceği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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hakan fidan, nato, dışişleri bakanlığı, brüksel

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e gidecek

21:50 27.11.2023
© AP Photo / Maxim ShemetovDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Maxim Shemetov
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın 28-29 Kasım'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'i ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Sayın Bakanımız, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Brüksel’e gidecektir.
Toplantıda, Ukrayna’da savaşın ve Gazze’deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde, Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun etraflıca değerlendirilmesi, Balkanlardaki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesi planlanmaktadır.
Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir.
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