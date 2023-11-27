Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e gidecek

Sayın Bakanımız, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Brüksel’e gidecektir.

Toplantıda, Ukrayna’da savaşın ve Gazze’deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde, Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun etraflıca değerlendirilmesi, Balkanlardaki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesi planlanmaktadır.