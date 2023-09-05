https://sputniknews.com.tr/20230905/disisleri-bakani-fidan-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-telefonda-gorustu-1075221325.html
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin gündeminde tahıl girişiminin... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T21:55+0300
2023-09-05T21:55+0300
2023-09-05T21:55+0300
dünya
jens stoltenberg
hakan fidan
telefon görüşmesi
tahıl
nato
türkiye
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler, tahıl girişiminin canlandırılması için atılmakta olan adımlar ve İsveç'in NATO üyeliği konuları ele alındı.
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jens stoltenberg, hakan fidan, telefon görüşmesi, tahıl, nato, türkiye
jens stoltenberg, hakan fidan, telefon görüşmesi, tahıl, nato, türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin gündeminde tahıl girişiminin canlandırılması ve İsveç'in NATO üyeliği vardı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler, tahıl girişiminin canlandırılması için atılmakta olan adımlar ve İsveç'in NATO üyeliği konuları ele alındı.