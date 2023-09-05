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Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin gündeminde tahıl girişiminin... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
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hakan fidan
telefon görüşmesi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler, tahıl girişiminin canlandırılması için atılmakta olan adımlar ve İsveç'in NATO üyeliği konuları ele alındı.
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jens stoltenberg, hakan fidan, telefon görüşmesi, tahıl, nato, türkiye
jens stoltenberg, hakan fidan, telefon görüşmesi, tahıl, nato, türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

21:55 05.09.2023
© AA / Mustafa ÇiftçiDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AA / Mustafa Çiftçi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin gündeminde tahıl girişiminin canlandırılması ve İsveç'in NATO üyeliği vardı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler, tahıl girişiminin canlandırılması için atılmakta olan adımlar ve İsveç'in NATO üyeliği konuları ele alındı.
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