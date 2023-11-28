https://sputniknews.com.tr/20231128/marketteki-reyonlarin-arasindan-fare-cikti-1077856573.html
Marketteki reyonların arasından fare çıktı
Marketteki reyonların arasından fare çıktı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde market alışverişi yapmak için markete giren bir kişi, reyonların arasında fare gördü. Su dolu pet şişelerin arasında dolaşan... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T10:18+0300
2023-11-28T10:18+0300
2023-11-28T10:18+0300
türkiye
market
fare
hijyen
bim
müşteri
adapazarı
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Adapazarı'nda alışveriş yapmak için zincir marketlerden birine giren bir kişi, reyonların arasında fareye rastladı.Su ve sodaların bulunduğu reyonda duran fareyi kaydeden müşteri, “Burası Karaman BİM. Görüyorsunuz reyonda kocaman bir fare. BİM’i fare bastı. Sakarya Karaman BİM’de kocaman fare, şu anda su stantlarının orada” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231127/banyoyu-temizlerken-elini-fare-isirdi-1077833305.html
türkiye
adapazarı
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market, fare, hijyen, bim, müşteri, adapazarı
market, fare, hijyen, bim, müşteri, adapazarı
Marketteki reyonların arasından fare çıktı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde market alışverişi yapmak için markete giren bir kişi, reyonların arasında fare gördü. Su dolu pet şişelerin arasında dolaşan fare, müşteri tarafından görüntülendi.
Adapazarı'nda alışveriş yapmak için zincir marketlerden birine giren bir kişi, reyonların arasında fareye rastladı.
Su ve sodaların bulunduğu reyonda duran fareyi kaydeden müşteri, “Burası Karaman BİM. Görüyorsunuz reyonda kocaman bir fare. BİM’i fare bastı. Sakarya Karaman BİM’de kocaman fare, şu anda su stantlarının orada” ifadelerini kullandı.