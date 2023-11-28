https://sputniknews.com.tr/20231128/marketteki-reyonlarin-arasindan-fare-cikti-1077856573.html

Marketteki reyonların arasından fare çıktı

Marketteki reyonların arasından fare çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde market alışverişi yapmak için markete giren bir kişi, reyonların arasında fare gördü. Su dolu pet şişelerin arasında dolaşan... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

market

fare

hijyen

bim

müşteri

adapazarı

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Adapazarı'nda alışveriş yapmak için zincir marketlerden birine giren bir kişi, reyonların arasında fareye rastladı.Su ve sodaların bulunduğu reyonda duran fareyi kaydeden müşteri, “Burası Karaman BİM. Görüyorsunuz reyonda kocaman bir fare. BİM’i fare bastı. Sakarya Karaman BİM’de kocaman fare, şu anda su stantlarının orada” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231127/banyoyu-temizlerken-elini-fare-isirdi-1077833305.html

türkiye

adapazarı

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market, fare, hijyen, bim, müşteri, adapazarı