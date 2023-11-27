https://sputniknews.com.tr/20231127/banyoyu-temizlerken-elini-fare-isirdi-1077833305.html

Banyo temizlerken elini fare ısırdı

Banyo temizlerken elini fare ısırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, banyoyu temizlerken farenin ısırdığı kadın hastaneye kaldırıldı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T16:25+0300

2023-11-27T16:25+0300

2023-11-27T16:25+0300

yaşam

fare

temizlik

banyo

ambulans

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077833014_0:0:1289:725_1920x0_80_0_0_3dafdaf9425a214a82929fb7ec48b7e2.jpg

İnegöl'ün Cerrah Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda, ev sahibi Sevim O. (50) banyoyu temizlemeye başladı. Dolabı sildiği sırada Sevim O.'nun parmağını fare ısırdı. Sağ elinin başparmağından yaralanan kadın, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20231124/artvinde-ari-kovanlarini-parcalayan-bir-grup-ayi-100-kilogram-kestane-bali-yedi-1077744262.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fare, temizlik, banyo, ambulans