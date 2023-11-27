https://sputniknews.com.tr/20231127/banyoyu-temizlerken-elini-fare-isirdi-1077833305.html
Banyo temizlerken elini fare ısırdı
Banyo temizlerken elini fare ısırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, banyoyu temizlerken farenin ısırdığı kadın hastaneye kaldırıldı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T16:25+0300
2023-11-27T16:25+0300
2023-11-27T16:25+0300
yaşam
fare
temizlik
banyo
ambulans
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İnegöl'ün Cerrah Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda, ev sahibi Sevim O. (50) banyoyu temizlemeye başladı. Dolabı sildiği sırada Sevim O.'nun parmağını fare ısırdı. Sağ elinin başparmağından yaralanan kadın, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231124/artvinde-ari-kovanlarini-parcalayan-bir-grup-ayi-100-kilogram-kestane-bali-yedi-1077744262.html
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fare, temizlik, banyo, ambulans
fare, temizlik, banyo, ambulans
Banyo temizlerken elini fare ısırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, banyoyu temizlerken farenin ısırdığı kadın hastaneye kaldırıldı.
İnegöl'ün Cerrah Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda, ev sahibi Sevim O. (50) banyoyu temizlemeye başladı.
Dolabı sildiği sırada Sevim O.'nun parmağını fare ısırdı. Sağ elinin başparmağından yaralanan kadın, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.