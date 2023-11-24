https://sputniknews.com.tr/20231124/artvinde-ari-kovanlarini-parcalayan-bir-grup-ayi-100-kilogram-kestane-bali-yedi-1077744262.html

Artvin'de arı kovanlarını parçalayan bir grup ayı, 100 kilogram kestane balı yedi

Artvin'de arı kovanlarını parçalayan bir grup ayı, 100 kilogram kestane balı yedi

Artvin’de ayılar Borçka ilçesinde arı kovanlarına zarar vererek 100 kg kestane balını yedi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T13:42+0300

2023-11-24T13:42+0300

2023-11-24T13:43+0300

yaşam

artvin

ayı

bal

kış uykusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/18/1077744104_0:191:768:623_1920x0_80_0_0_2d11ab4e7b64f8456de98bb5b7af1a2f.jpg

Artvin’in Borçka ilçesi Düzköy köyünde Kenan Merttürk’e ait çevresi elektrikli çitlerle çevriliği arılığa giren ve arı kovanlarını parçalayan ayılar yaklaşık 100 kilogram kestane balını yedi. Kış uykusuna girmeden önce besin ihtiyacını karşılamak için yerleşim yerlerinde sık görülmeye başlayan ayılar bu sefer kestane balı dolu arı kovanlarını parçaladı. Binlerce lira değerinde zarara yol açan ayılar daha sonra ormanda gözden kayboldu.

https://sputniknews.com.tr/20231020/giresunda-balikcilarin-agina-balik-yerine-ayi-takildi-1076543859.html

artvin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

artvin, ayı, bal, kış uykusu