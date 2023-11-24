https://sputniknews.com.tr/20231124/artvinde-ari-kovanlarini-parcalayan-bir-grup-ayi-100-kilogram-kestane-bali-yedi-1077744262.html
Artvin'de arı kovanlarını parçalayan bir grup ayı, 100 kilogram kestane balı yedi
Artvin'de arı kovanlarını parçalayan bir grup ayı, 100 kilogram kestane balı yedi
Artvin’de ayılar Borçka ilçesinde arı kovanlarına zarar vererek 100 kg kestane balını yedi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T13:42+0300
2023-11-24T13:42+0300
2023-11-24T13:43+0300
yaşam
artvin
ayı
bal
kış uykusu
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Artvin’in Borçka ilçesi Düzköy köyünde Kenan Merttürk’e ait çevresi elektrikli çitlerle çevriliği arılığa giren ve arı kovanlarını parçalayan ayılar yaklaşık 100 kilogram kestane balını yedi. Kış uykusuna girmeden önce besin ihtiyacını karşılamak için yerleşim yerlerinde sık görülmeye başlayan ayılar bu sefer kestane balı dolu arı kovanlarını parçaladı. Binlerce lira değerinde zarara yol açan ayılar daha sonra ormanda gözden kayboldu.
https://sputniknews.com.tr/20231020/giresunda-balikcilarin-agina-balik-yerine-ayi-takildi-1076543859.html
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artvin, ayı, bal, kış uykusu
artvin, ayı, bal, kış uykusu
Artvin'de arı kovanlarını parçalayan bir grup ayı, 100 kilogram kestane balı yedi
13:42 24.11.2023 (güncellendi: 13:43 24.11.2023)
Artvin’de ayılar Borçka ilçesinde arı kovanlarına zarar vererek 100 kg kestane balını yedi.
Artvin’in Borçka ilçesi Düzköy köyünde Kenan Merttürk’e ait çevresi elektrikli çitlerle çevriliği arılığa giren ve arı kovanlarını parçalayan ayılar yaklaşık 100 kilogram kestane balını yedi.
Kış uykusuna girmeden önce besin ihtiyacını karşılamak için yerleşim yerlerinde sık görülmeye başlayan ayılar bu sefer kestane balı dolu arı kovanlarını parçaladı.
Binlerce lira değerinde zarara yol açan ayılar daha sonra ormanda gözden kayboldu.