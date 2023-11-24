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Artvin'de arı kovanlarını parçalayan bir grup ayı, 100 kilogram kestane balı yedi
Artvin'de arı kovanlarını parçalayan bir grup ayı, 100 kilogram kestane balı yedi
Artvin’de ayılar Borçka ilçesinde arı kovanlarına zarar vererek 100 kg kestane balını yedi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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Artvin’in Borçka ilçesi Düzköy köyünde Kenan Merttürk’e ait çevresi elektrikli çitlerle çevriliği arılığa giren ve arı kovanlarını parçalayan ayılar yaklaşık 100 kilogram kestane balını yedi. Kış uykusuna girmeden önce besin ihtiyacını karşılamak için yerleşim yerlerinde sık görülmeye başlayan ayılar bu sefer kestane balı dolu arı kovanlarını parçaladı. Binlerce lira değerinde zarara yol açan ayılar daha sonra ormanda gözden kayboldu.
https://sputniknews.com.tr/20231020/giresunda-balikcilarin-agina-balik-yerine-ayi-takildi-1076543859.html
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artvin, ayı, bal, kış uykusu
artvin, ayı, bal, kış uykusu

Artvin'de arı kovanlarını parçalayan bir grup ayı, 100 kilogram kestane balı yedi

13:42 24.11.2023 (güncellendi: 13:43 24.11.2023)
© İHA / FATİH TÜYSÜZ-AW082675Artvin'de arı kovanlarını parçalayan bir grup ayı, 100 kilogram kestane balı yedi
Artvin'de arı kovanlarını parçalayan bir grup ayı, 100 kilogram kestane balı yedi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© İHA / FATİH TÜYSÜZ-AW082675
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Artvin’de ayılar Borçka ilçesinde arı kovanlarına zarar vererek 100 kg kestane balını yedi.
Artvin’in Borçka ilçesi Düzköy köyünde Kenan Merttürk’e ait çevresi elektrikli çitlerle çevriliği arılığa giren ve arı kovanlarını parçalayan ayılar yaklaşık 100 kilogram kestane balını yedi.
Kış uykusuna girmeden önce besin ihtiyacını karşılamak için yerleşim yerlerinde sık görülmeye başlayan ayılar bu sefer kestane balı dolu arı kovanlarını parçaladı.
Binlerce lira değerinde zarara yol açan ayılar daha sonra ormanda gözden kayboldu.
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