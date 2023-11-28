https://sputniknews.com.tr/20231128/kyk-duyurdu-burs-odemeleri-basladi-1077861749.html
KYK duyurdu: Burs ödemeleri başladı
KYK duyurdu: Burs ödemeleri başladı
KYK burs sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler ödeme tarihlerine çevrilmişti. Açıklama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK), resmi sosyal medya... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T12:33+0300
2023-11-28T12:33+0300
2023-11-28T12:37+0300
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kyk
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2023-2024 yılı için KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen öğrencilerin gündeminde ödemelerin yapılacağı tarih vardı. KYK burs ve kredi ödemeleri 28 Kasım itibariyle başladı.Yapılan açıklamada; "Ödemeler Başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: "0" ve "2" olanlar 28.11.2023'te, "4" ve "6" olanlar 29.11.2023'te, "8" olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak." denildi.Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinde yer alan "e-Ödeme Bölümü" ya da "Geri Ödeme Bölümü'nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.Ödemeler ne zaman yapılır?İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.KYK bursu ne kadar?Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/yok-baskani-acikladi-burslar-artiyor-1077612321.html
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kyk, burs, öğrenci, kredi
kyk, burs, öğrenci, kredi
KYK duyurdu: Burs ödemeleri başladı
12:33 28.11.2023 (güncellendi: 12:37 28.11.2023)
KYK burs sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler ödeme tarihlerine çevrilmişti. Açıklama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK), resmi sosyal medya hesaplarından geldi. Yapılan duyuruda; "Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada" ifadelerini kullandı.
2023-2024 yılı için KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen öğrencilerin gündeminde ödemelerin yapılacağı tarih vardı. KYK burs ve kredi ödemeleri 28 Kasım itibariyle başladı.
Yapılan açıklamada; "Ödemeler Başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: "0" ve "2" olanlar 28.11.2023'te, "4" ve "6" olanlar 29.11.2023'te, "8" olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak." denildi.
Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinde yer alan "e-Ödeme Bölümü" ya da "Geri Ödeme Bölümü'nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.
Ödemeler ne zaman yapılır?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.