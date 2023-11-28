https://sputniknews.com.tr/20231128/kuzey-koredeki-secimlerde-67-yildan-beri-ilk-kez-hayir-oyu-verildigi-aciklandi--1077873218.html
Kuzey Kore'deki seçimlerde 67 yıldan beri ilk kez 'hayır oyu verildiği' açıklandı
Kuzey Kore'deki seçimlerde 67 yıldan beri ilk kez 'hayır oyu verildiği' açıklandı
Kuzey Kore yerel seçimlerinde 1956'dan beri ilk kez 'hayır' oyu kullanıldığı açıklandı. Seçime katılım oranı yüzde ise 99,63 olarak açıklandı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T16:21+0300
2023-11-28T16:21+0300
2023-11-28T16:21+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
seçim
seçim yasası
katılım
güney kore
nato
asya
çin
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Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, 27 bin 858 Kuzey Kore vatandaşı, il ve ilçelerde yapılan yerel seçimlerde aday gösterildi. Seçimlere katılımın yüzde 99,63 olduğu ifade edilen haberde, belirlenmiş adaya onay veya ret oyu kullanılan sistemde, il halk meclisi adayları için seçmenlerin yüzde 99,91'inin evet oyu, yüzde 0,09'unun da hayır oyu verdiği belirtildi.İlçe ve şehir halk meclisi adayları için de seçmenlerin yüzde 99,87'sinin evet oyu, yüzde 0,13'ünün de hayır oyu kullandığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/kuzey-kore-casus-uydumuz-beyaz-saray-pentagon-ve-askeri-usleri-goruntuledi-1077857111.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, seçim, seçim yasası, katılım, güney kore, nato, asya, çin, çin halk cumhuriyeti
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, seçim, seçim yasası, katılım, güney kore, nato, asya, çin, çin halk cumhuriyeti
Kuzey Kore'deki seçimlerde 67 yıldan beri ilk kez 'hayır oyu verildiği' açıklandı
Kuzey Kore yerel seçimlerinde 1956'dan beri ilk kez 'hayır' oyu kullanıldığı açıklandı. Seçime katılım oranı yüzde ise 99,63 olarak açıklandı.
Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, 27 bin 858 Kuzey Kore vatandaşı, il ve ilçelerde yapılan yerel seçimlerde aday gösterildi. Seçimlere katılımın yüzde 99,63 olduğu ifade edilen haberde, belirlenmiş adaya onay veya ret oyu kullanılan sistemde, il halk meclisi adayları için seçmenlerin yüzde 99,91'inin evet oyu, yüzde 0,09'unun da hayır oyu verdiği belirtildi.
İlçe ve şehir halk meclisi adayları için de seçmenlerin yüzde 99,87'sinin evet oyu, yüzde 0,13'ünün de hayır oyu kullandığı aktarıldı.