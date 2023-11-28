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Kuzey Kore: 'Casus uydumuz Beyaz Saray, Pentagon ve askeri üsleri görüntüledi'
Kuzey Kore: 'Casus uydumuz Beyaz Saray, Pentagon ve askeri üsleri görüntüledi'
Kuzey Kore yönetimi, yörüngeye gönderdiği casus uydusunun Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve bazı ABD askeri üslerini görüntülediğini iddia etti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
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kuzey kore lideri kim jong un
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Kuzey Kore'den yeni tip Chollima-1 roketi ile yörüngeye gönderdiği Malligyong-1 adlı casus uydusuyla ilgili ABD’yi kızdıracak bir iddia geldi. Pyongyang yönetimi, casus uydu ile Beyaz Saray, Pentagon ve ABD’ye ait bazı askeri üsleri görüntülediğini duyurdu. Devlet haber ajansında yer alan açıklama göre Ulusal Havacılık ve Uzay Teknolojisi İdaresi'ni (NATA) ziyaret eden ülke lideri Kim Jong-un, Malligyong-1 uydusu tarafından 27 Kasım yerel saatle 23.35’te çekilen Norfolk Donanma İstasyonu, Newport News Tersanesi ve ABD'nin Virginia eyaletindeki bir havaalanına ait fotoğrafları inceledi. Açıklamada, “Norfolk Donanma İstasyonu ve Newport News Tersanesi'nin fotoğraflarında ABD’ye ait 4 nükleer uçak gemisi ve bir İngiliz uçak gemisi görüldü” ifadeleri kullanıldı. Kim'in ayrıca 27 Kasım saat 23.36’da çekilen Beyaz Saray ve Pentagon görüntüleri hakkında da yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.Kim, Roma fotoğraflarına da baktı25 Kasım saat 17.56’da çekilen İtalya'nın Roma kentine ait fotoğraflar ile 27 Kasım 09.17’de Guam Adası üzerinde çekilen Anderson Hava Kuvvetleri Üssü’ne ait fotoğrafları da incelediği aktarılan Kim, Malligyong-1 casus uydusunun resmi görevine başlamadan önce operasyonlarına başarılı bir şekilde hazırlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.Güney Kore'deki hedefleri görüntülediğini iddia etmiştiİki başarısız girişimin ardından Malligyong-1 adlı casus uydusunu 21 Kasım’da yörüngeye yerleştiren Kuzey Kore, son olarak Güney Kore’ye ait askeri hedefleri görüntülemeyi başardığını duyurmuştu. Lider Kim Jong-un'un Mokpho, Kunsan, Phyongthaek, Osan ve Seul dahil 'düşman bölgesindeki' başlıca hedefleri ve ülkedeki çeşitli bölgeleri gösteren fotoğrafları incelediği açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231125/yorungeye-casus-uydusu-gonderen-kuzey-kore-guney-koredeki-onemli-hedefleri-fotografladik-1077783624.html
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kuzey kore, güney kore, abd, beyaz saray, pentagon, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong

Kuzey Kore: 'Casus uydumuz Beyaz Saray, Pentagon ve askeri üsleri görüntüledi'

10:29 28.11.2023
© AFP 2023 / STRKuzey Kore lideri Kim Jong Un
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© AFP 2023 / STR
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Kuzey Kore yönetimi, yörüngeye gönderdiği casus uydusunun Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve bazı ABD askeri üslerini görüntülediğini iddia etti.
Kuzey Kore'den yeni tip Chollima-1 roketi ile yörüngeye gönderdiği Malligyong-1 adlı casus uydusuyla ilgili ABD’yi kızdıracak bir iddia geldi. Pyongyang yönetimi, casus uydu ile Beyaz Saray, Pentagon ve ABD’ye ait bazı askeri üsleri görüntülediğini duyurdu. Devlet haber ajansında yer alan açıklama göre Ulusal Havacılık ve Uzay Teknolojisi İdaresi'ni (NATA) ziyaret eden ülke lideri Kim Jong-un, Malligyong-1 uydusu tarafından 27 Kasım yerel saatle 23.35’te çekilen Norfolk Donanma İstasyonu, Newport News Tersanesi ve ABD'nin Virginia eyaletindeki bir havaalanına ait fotoğrafları inceledi.
Açıklamada, “Norfolk Donanma İstasyonu ve Newport News Tersanesi'nin fotoğraflarında ABD’ye ait 4 nükleer uçak gemisi ve bir İngiliz uçak gemisi görüldü” ifadeleri kullanıldı. Kim'in ayrıca 27 Kasım saat 23.36’da çekilen Beyaz Saray ve Pentagon görüntüleri hakkında da yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Kim, Roma fotoğraflarına da baktı

25 Kasım saat 17.56’da çekilen İtalya'nın Roma kentine ait fotoğraflar ile 27 Kasım 09.17’de Guam Adası üzerinde çekilen Anderson Hava Kuvvetleri Üssü’ne ait fotoğrafları da incelediği aktarılan Kim, Malligyong-1 casus uydusunun resmi görevine başlamadan önce operasyonlarına başarılı bir şekilde hazırlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Güney Kore'deki hedefleri görüntülediğini iddia etmişti

İki başarısız girişimin ardından Malligyong-1 adlı casus uydusunu 21 Kasım’da yörüngeye yerleştiren Kuzey Kore, son olarak Güney Kore’ye ait askeri hedefleri görüntülemeyi başardığını duyurmuştu. Lider Kim Jong-un'un Mokpho, Kunsan, Phyongthaek, Osan ve Seul dahil 'düşman bölgesindeki' başlıca hedefleri ve ülkedeki çeşitli bölgeleri gösteren fotoğrafları incelediği açıklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2023
DÜNYA
Yörüngeye casus uydusu gönderen Kuzey Kore: 'Güney Kore'deki önemli hedefleri fotoğrafladık'
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