https://sputniknews.com.tr/20231128/izmirde-suya-zam-geldi-1077847613.html

İzmir’de suya zam geldi

İzmir’de suya zam geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 7. birleşiminde 1 Aralık 2024’ten itibaren suya yüzde 15 zam yapılması kararı alındı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

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izmir büyükşehir belediye başkanlığı

izmir büyükşehir belediyesi

zam

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 7. birleşiminde İBB iştiraki İZSU'nun 2024 yılı performans ve bütçe görüşmeleri yapıldı.Meclis oturumunda, kentte kullanılan su oranına 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak şekle yüzde 15 oranında zam yapılacağı öğrenildi. Meclis gündemine gelen önerge CHP ve İYİ Parti'nin kabul, AK Parti ve MHP'nin ret oyları sonrası oy çokluğuyla kabul edildi.Yeni tarife belli oldu1 Aralık tarihinden itibaren konutlarda 0-10 metreküp suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56 liradan 28,25 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun bedeli ise 45,99 liradan 52,89 liraya yükseltildi. Atık su bedelinin de eklenmesiyle birlikte İzmirliler konutlarda 0-10 metreküp suyu 33,13 lira, 11-20 metreküp suyu 42,37 lira, 21 ve üzeri metreküp suyu ise 79,33 liradan kullanacak.

https://sputniknews.com.tr/20231127/ibb-tarife-komisyonu-baskani-erdol-istanbulda-suya-45-yilda-yuzde-500-zam-yapildi-1077844243.html

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