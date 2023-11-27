https://sputniknews.com.tr/20231127/ibb-tarife-komisyonu-baskani-erdol-istanbulda-suya-45-yilda-yuzde-500-zam-yapildi-1077844243.html

İBB Tarife Komisyonu Başkanı Erdöl: İstanbul'da suya 4,5 yılda yüzde 500 zam yapıldı

İBB Tarife Komisyonu Başkanı Erdöl: İstanbul'da suya 4,5 yılda yüzde 500 zam yapıldı

İBB Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Göreve geldiğiniz tarihten önce İstanbulluların metreküpünü 4 liraya kullandığı suyun... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T21:21+0300

2023-11-27T21:21+0300

2023-11-27T21:21+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, İBB yönetiminin İstanbul'da 4,5 yılda suya yüzde 500, ulaşıma yüzde 476, otoparka ise 10 katı zam yaptığını söyledi.İBB Meclisi, kasım ayı altıncı birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Partili Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım, otopark ve su fiyatlarıyla ilgili vaatlerine değindi.CHP'nin 2019 yılından önce yayınladığı programda, bütün CHP'li belediyelerde, ulaşımın öğrencilere ücretsiz olacağının söylendiğini ifade eden Erdöl, İmamoğlu'nun da İstanbul'da ulaşımın ucuzlatılacağı, 25 yaş altındaki gençlere yüzde 40 indirim yapılacağı ve toplu taşımada ilk aktarmanın ücretsiz olacağı şeklindeki seçim vaatlerini hatırlattı.'İstanbul'da tam akbil fiyatı 2019 yılında 2,6 lira iken bugün 15 lira oldu'Erdöl, şöyle devam etti:'4,5 senede İstanbul'da otoparka 10 kat zam yapılmıştır'İSPARK konusuna değinen Erdöl, İmamoğlu'nun, "Hiç kimse kendi mahallesinde, sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Şehirde kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatleri dışında vatandaşın hizmetine açılacak. Asansörlü otopark sistemleriyle otopark kapasitesini, şehrimizin birçok noktasında kolaylıkla iki katına çıkaracağız. 'Park et ve devam' uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu yaygınlaştırmayla aracını park eden herkes, toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak" sözlerini anımsatarak şunları kaydetti:'Suyu siyasi emellerinize alet ettiniz'İmamoğlu'nun, suyla ilgili seçimden önce, "İstanbullara suyu ucuza kullandıracağız, açlık sınırı altındaki ailelerin faturalarına destek olacağız." diye vaatte bulunduğunu hatırlatan Erdöl, şöyle konuştu:"Suyu siyasi emellerinize alet ettiniz. 5 yılda 10'u olağan, 10'u olağanüstü olmak üzere toplam 20 İSKİ Genel Kurulu yaparak tarihe geçtiniz. Yapılan 20 genel kurulun tamamına yakınında su zammını gündeme getirdiniz. Göreve geldiğiniz tarihten önce İstanbulluların metreküpünü 4 liraya kullandığı suyun fiyatını 23,72 liraya çıkartarak suya 4,5 yılda yüzde 500 oranında zam yaptınız."Erdöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

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