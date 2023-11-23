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https://sputniknews.com.tr/20231123/minibusleri-81-taksiye-donusen-esnaf-ibb-onunde-eylem-yapti-1077728447.html
Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaf, İBB önünde eylem yaptı
Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaf, İBB önünde eylem yaptı
İstanbul'da minibüsleri lüks taksiye dönüştürülen şoförler, yüksek tarife ücreti nedeniyle para kazanamadıkları gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi Ulaşım... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T20:47+0300
2023-11-23T20:54+0300
türkiye
istanbul
minibüs
taksi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) şehir tiyatroları
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İstanbul’da farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı.Kendilerine "8+1 Taksi Mağdurları Platformu" ismini veren grup, ellerinde çeşitli dövizler taşıyarak UKOME Alt Komisyonu'nun toplanacağı İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası önünde toplandı.UKOME toplantısı öncesi gruptakilerin yanına gelen İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz, esnafla aynı fikirde olduğunu söyledi. Alagöz, "Bu araçlar iş yapamıyorlar. Tek çaresi segment serbestliğinin olması. Bütün oda başkanları ile beraber mücadele ediyoruz. İnşallah bu mücadelemizin sonucunda sizleri memnun edecek kararları aldıracağız" dedi.Grup adına basın açıklama yapan Meral Zeren de ​​​​​İstanbul'daki taksi sorununun düzeltilmesi için bu projenin başlatıldığını belirterek, "Bu araçlar normalden pahalı. İstanbul sokaklarına girmeye müsait değil. Bakım onarım masrafları çok pahalı. Hiçbir esnafımız bu yüzden kazanç elde edemedi. Kimse memnun değil. Esnaf memnun değil, halk memnun değil" ifadelerini kullandı.Zeren, bu araçların krediyle alındığını ancak esnafın bu kredileri ödeyemeyecek duruma geldiğini söyledi.Platform yöneticilerinden esnaf Ramiz Yılmaz da mağduriyetin giderilmesi için mücadele ettiklerini belirterek, "Bunun tek çözümü 4+1 olması ve segment serbestliği olması. Turkuaz taksiler tercih edilmiyordu. Şimdi bu 8+1 araçlar da öyle" şeklinde konuştu.İstanbul'da 30 Kasım 2022 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME), toplam bin 803 minibüsün 8+1 taksiye dönüştürülmesi kararı alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231026/istanbulda-toplu-ulasimda-kredi-kartiyla-odemeyle-ilgili-yeni-karar-1076753503.html
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minibüsler taksiye mi dönüşüyor? minibüsler kalkıyor mu?
minibüsler taksiye mi dönüşüyor? minibüsler kalkıyor mu?

Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaf, İBB önünde eylem yaptı

20:47 23.11.2023 (güncellendi: 20:54 23.11.2023)
© AA / Alper Korkmazİstanbul’da farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy Ek Hizmet Binası önünde basın açıklaması yaptı. (
İstanbul’da farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy Ek Hizmet Binası önünde basın açıklaması yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA / Alper Korkmaz
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İstanbul'da minibüsleri lüks taksiye dönüştürülen şoförler, yüksek tarife ücreti nedeniyle para kazanamadıkları gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini protesto etti.
İstanbul’da farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı.
Kendilerine "8+1 Taksi Mağdurları Platformu" ismini veren grup, ellerinde çeşitli dövizler taşıyarak UKOME Alt Komisyonu'nun toplanacağı İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası önünde toplandı.
UKOME toplantısı öncesi gruptakilerin yanına gelen İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz, esnafla aynı fikirde olduğunu söyledi. Alagöz, "Bu araçlar iş yapamıyorlar. Tek çaresi segment serbestliğinin olması. Bütün oda başkanları ile beraber mücadele ediyoruz. İnşallah bu mücadelemizin sonucunda sizleri memnun edecek kararları aldıracağız" dedi.
© AA / Alper Korkmazİstanbul’da farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy Ek Hizmet Binası önünde basın açıklaması yaptı. (
İstanbul’da farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy Ek Hizmet Binası önünde basın açıklaması yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
İstanbul’da farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy Ek Hizmet Binası önünde basın açıklaması yaptı. (
© AA / Alper Korkmaz
Grup adına basın açıklama yapan Meral Zeren de ​​​​​İstanbul'daki taksi sorununun düzeltilmesi için bu projenin başlatıldığını belirterek, "Bu araçlar normalden pahalı. İstanbul sokaklarına girmeye müsait değil. Bakım onarım masrafları çok pahalı. Hiçbir esnafımız bu yüzden kazanç elde edemedi. Kimse memnun değil. Esnaf memnun değil, halk memnun değil" ifadelerini kullandı.
Zeren, bu araçların krediyle alındığını ancak esnafın bu kredileri ödeyemeyecek duruma geldiğini söyledi.
Platform yöneticilerinden esnaf Ramiz Yılmaz da mağduriyetin giderilmesi için mücadele ettiklerini belirterek, "Bunun tek çözümü 4+1 olması ve segment serbestliği olması. Turkuaz taksiler tercih edilmiyordu. Şimdi bu 8+1 araçlar da öyle" şeklinde konuştu.
© İHA / VOLKAN KAYALAR-Açıklamalarda bulunan Meral Zerel, "İstanbul'da herkesin bildiği bir taksi sorunu var. Bunun düzeltilmesi için bir proje başlatıldı. Daha lüks, daha medeni, turiste de hitap eden taksi olması amaçlandı. İlk başta biz de olumlu baktık. Bin 870 adet esnaf araçlarını bir kısmı aldı, bir kısmı alamadı. Alanlar araçların masrafını çıkartacak kadar günlük kazanç elde edemediler. Bir kısmı da aracı hiç alamadı. Bu araçlar normalden pahalı; İstanbul sokaklarına girmeye uygun değil, bakım onarım masrafları çok pahalı. Hiçbir esnafımız bu güne kadar kazanç elde edemedi. Herkes aracını kenara çekip yatırdı. Hiç kimse memnun değil, taksi bekleyen halk memnun değil. Taksiyi alıp hizmet etmek isteyen memnun değil. Bu proje bir şekilde olmadı. Halk yüzde 30 pahalı taksiyi kullanmak istemedi. Araçlar kredi ile alınmış araçlardı. Esnaf kredisini ödeyemeyecek durumda. Birçok esnafa hacizler geldi. Plakaların yarılarını kaybettiler. Artık olay, evlerini kaybetme durumuna geldi. Bu olay çözülene kadar arkasındayız. Asla pes etmiyoruz. Yetkililerden aldığımız sonuçlar olumlu. Biz de çözüm konulana kadar esnaf olarak her zaman buradayız" dedi.
İstanbul'da minibüsleri lüks taksiye dönüştürülen şoförler, yüksek tarife ücreti nedeniyle para kazanamadıkları gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
Açıklamalarda bulunan Meral Zerel, "İstanbul'da herkesin bildiği bir taksi sorunu var. Bunun düzeltilmesi için bir proje başlatıldı. Daha lüks, daha medeni, turiste de hitap eden taksi olması amaçlandı. İlk başta biz de olumlu baktık. Bin 870 adet esnaf araçlarını bir kısmı aldı, bir kısmı alamadı. Alanlar araçların masrafını çıkartacak kadar günlük kazanç elde edemediler. Bir kısmı da aracı hiç alamadı. Bu araçlar normalden pahalı; İstanbul sokaklarına girmeye uygun değil, bakım onarım masrafları çok pahalı. Hiçbir esnafımız bu güne kadar kazanç elde edemedi. Herkes aracını kenara çekip yatırdı. Hiç kimse memnun değil, taksi bekleyen halk memnun değil. Taksiyi alıp hizmet etmek isteyen memnun değil. Bu proje bir şekilde olmadı. Halk yüzde 30 pahalı taksiyi kullanmak istemedi. Araçlar kredi ile alınmış araçlardı. Esnaf kredisini ödeyemeyecek durumda. Birçok esnafa hacizler geldi. Plakaların yarılarını kaybettiler. Artık olay, evlerini kaybetme durumuna geldi. Bu olay çözülene kadar arkasındayız. Asla pes etmiyoruz. Yetkililerden aldığımız sonuçlar olumlu. Biz de çözüm konulana kadar esnaf olarak her zaman buradayız" dedi.
© İHA / VOLKAN KAYALAR-
İstanbul'da 30 Kasım 2022 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME), toplam bin 803 minibüsün 8+1 taksiye dönüştürülmesi kararı alınmıştı.
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