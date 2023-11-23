Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaf, İBB önünde eylem yaptı

© İHA / VOLKAN KAYALAR- Açıklamalarda bulunan Meral Zerel, "İstanbul'da herkesin bildiği bir taksi sorunu var. Bunun düzeltilmesi için bir proje başlatıldı. Daha lüks, daha medeni, turiste de hitap eden taksi olması amaçlandı. İlk başta biz de olumlu baktık. Bin 870 adet esnaf araçlarını bir kısmı aldı, bir kısmı alamadı. Alanlar araçların masrafını çıkartacak kadar günlük kazanç elde edemediler. Bir kısmı da aracı hiç alamadı. Bu araçlar normalden pahalı; İstanbul sokaklarına girmeye uygun değil, bakım onarım masrafları çok pahalı. Hiçbir esnafımız bu güne kadar kazanç elde edemedi. Herkes aracını kenara çekip yatırdı. Hiç kimse memnun değil, taksi bekleyen halk memnun değil. Taksiyi alıp hizmet etmek isteyen memnun değil. Bu proje bir şekilde olmadı. Halk yüzde 30 pahalı taksiyi kullanmak istemedi. Araçlar kredi ile alınmış araçlardı. Esnaf kredisini ödeyemeyecek durumda. Birçok esnafa hacizler geldi. Plakaların yarılarını kaybettiler. Artık olay, evlerini kaybetme durumuna geldi. Bu olay çözülene kadar arkasındayız. Asla pes etmiyoruz. Yetkililerden aldığımız sonuçlar olumlu. Biz de çözüm konulana kadar esnaf olarak her zaman buradayız" dedi.