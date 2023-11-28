https://sputniknews.com.tr/20231128/ingiliz-muzisyen-watersa-sili-ziyaretinde-palestino-formasi-hediye-edildi-1077854174.html
İngiliz müzisyen Waters'a Şili ziyaretinde ‘Palestino forması’ hediye edildi
İngiliz müzisyen Waters'a Şili ziyaretinde ‘Palestino forması’ hediye edildi
İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters'a Şili'yi ziyaretinde ülkedeki Filistinlilerin kurduğu ‘Palestino Futbol Kulübünün forması’ hediye edildi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T09:00+0300
2023-11-28T09:00+0300
2023-11-28T09:00+0300
israil- filistin çatışması
latin amerika
şili
israil
israil-filistin
filistin
filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
müzisyen
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Palestino Spor Kulübünün sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşıma göre, kulüp yetkililerince Waters'a Filistin haritasının yer aldığı kulübün forması takdim edildi.Filistin'e yönelik desteği dolayısıyla Waters'a teşekkür eden kulüp yetkilileri, "Şili'de bulunduğu sürede İngiliz sanatçıyı ziyaret ettik ve ona dünyanın en güzel formasını hediye ettik. Filistin'e destek verdiğiniz için ve halkın sesini duyurduğunuz için size minnettarız" ifadelerini kullandı.Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi Waters, dünya turu kapsamında 25-26 Kasım'da Monumental Stadyumu'nda konser vermişti.Konserleri sırasında Filistin'e destek olan Waters, İsrail'i destekleyen hesaplar tarafından ‘Yahudi düşmanı’ ilan edilmişti.Batı ülkelerini eleştirmesiyle Avrupa’da birçok konserinin iptal edildiği Waters, 8 Şubat’ta yapılan BM Güvenlik Konseyi’nin oturumunda konuşmuş, Rusya’nın Ukrayna’da ilan ettiği askeri operasyon kararını, uzun yıllardır kendisine yapılan provokasyonlar sonucu aldığını bildirmişti.Waters, ABD Başkanı Joe Biden'ı Ukrayna'da savaşı kışkırtmakla suçlamıştı.Şili'de yaşayan Filistinlilerin kurduğu ‘Palestino’ futbol takımı1900'lü yıllarda Şili'ye göç eden 500 bine yakın Filistinlinin başkent Santiago'da 1920'de kurduğu Palestino Spor Kulübü (Club Deportivo Palestino), Şili futbolunda köklü bir konuma sahip. Kulübün 1955 ve 1958'de olmak üzere 2 şampiyonluğu bulunuyor.Çoğu Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı göçmenler, bu sebepten yeni ülkelerinde ‘Los Turcos2 olarak anılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231103/sili-devlet-baskani-boricden-bidena-israilin-eylemleri-uluslararasi-hukuku-ihlal-ediyor-1077022814.html
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şili
israil
filistin
gazze
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latin amerika, şili, israil, israil-filistin, filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, müzisyen
latin amerika, şili, israil, israil-filistin, filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, müzisyen
İngiliz müzisyen Waters'a Şili ziyaretinde ‘Palestino forması’ hediye edildi
İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters'a Şili'yi ziyaretinde ülkedeki Filistinlilerin kurduğu ‘Palestino Futbol Kulübünün forması’ hediye edildi.
Palestino Spor Kulübünün sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşıma göre, kulüp yetkililerince Waters'a Filistin haritasının yer aldığı kulübün forması takdim edildi.
Filistin'e yönelik desteği dolayısıyla Waters'a teşekkür eden kulüp yetkilileri, "Şili'de bulunduğu sürede İngiliz sanatçıyı ziyaret ettik ve ona dünyanın en güzel formasını hediye ettik. Filistin'e destek verdiğiniz için ve halkın sesini duyurduğunuz için size minnettarız" ifadelerini kullandı.
Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi Waters, dünya turu kapsamında 25-26 Kasım'da Monumental Stadyumu'nda konser vermişti.
Konserleri sırasında Filistin'e destek olan Waters, İsrail'i destekleyen hesaplar tarafından ‘Yahudi düşmanı’ ilan edilmişti.
Batı ülkelerini eleştirmesiyle Avrupa’da birçok konserinin iptal edildiği Waters, 8 Şubat’ta yapılan BM Güvenlik Konseyi’nin oturumunda konuşmuş, Rusya’nın Ukrayna’da ilan ettiği askeri operasyon kararını, uzun yıllardır kendisine yapılan provokasyonlar sonucu aldığını bildirmişti.
Waters, ABD Başkanı Joe Biden'ı Ukrayna'da savaşı kışkırtmakla suçlamıştı.
Şili'de yaşayan Filistinlilerin kurduğu ‘Palestino’ futbol takımı
1900'lü yıllarda Şili'ye göç eden 500 bine yakın Filistinlinin başkent Santiago'da 1920'de kurduğu Palestino Spor Kulübü (Club Deportivo Palestino), Şili futbolunda köklü bir konuma sahip. Kulübün 1955 ve 1958'de olmak üzere 2 şampiyonluğu bulunuyor.
Çoğu Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı göçmenler, bu sebepten yeni ülkelerinde ‘Los Turcos2 olarak anılıyor.