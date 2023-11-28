https://sputniknews.com.tr/20231128/ingiliz-muzisyen-watersa-sili-ziyaretinde-palestino-formasi-hediye-edildi-1077854174.html

İngiliz müzisyen Waters'a Şili ziyaretinde ‘Palestino forması’ hediye edildi

İngiliz müzisyen Waters'a Şili ziyaretinde ‘Palestino forması’ hediye edildi

İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters'a Şili'yi ziyaretinde ülkedeki Filistinlilerin kurduğu ‘Palestino Futbol Kulübünün forması’ hediye edildi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T09:00+0300

2023-11-28T09:00+0300

2023-11-28T09:00+0300

israil- filistin çatışması

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şili

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israil-filistin

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müzisyen

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Palestino Spor Kulübünün sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşıma göre, kulüp yetkililerince Waters'a Filistin haritasının yer aldığı kulübün forması takdim edildi.Filistin'e yönelik desteği dolayısıyla Waters'a teşekkür eden kulüp yetkilileri, "Şili'de bulunduğu sürede İngiliz sanatçıyı ziyaret ettik ve ona dünyanın en güzel formasını hediye ettik. Filistin'e destek verdiğiniz için ve halkın sesini duyurduğunuz için size minnettarız" ifadelerini kullandı.Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi Waters, dünya turu kapsamında 25-26 Kasım'da Monumental Stadyumu'nda konser vermişti.Konserleri sırasında Filistin'e destek olan Waters, İsrail'i destekleyen hesaplar tarafından ‘Yahudi düşmanı’ ilan edilmişti.Batı ülkelerini eleştirmesiyle Avrupa’da birçok konserinin iptal edildiği Waters, 8 Şubat’ta yapılan BM Güvenlik Konseyi’nin oturumunda konuşmuş, Rusya’nın Ukrayna’da ilan ettiği askeri operasyon kararını, uzun yıllardır kendisine yapılan provokasyonlar sonucu aldığını bildirmişti.Waters, ABD Başkanı Joe Biden'ı Ukrayna'da savaşı kışkırtmakla suçlamıştı.Şili'de yaşayan Filistinlilerin kurduğu ‘Palestino’ futbol takımı1900'lü yıllarda Şili'ye göç eden 500 bine yakın Filistinlinin başkent Santiago'da 1920'de kurduğu Palestino Spor Kulübü (Club Deportivo Palestino), Şili futbolunda köklü bir konuma sahip. Kulübün 1955 ve 1958'de olmak üzere 2 şampiyonluğu bulunuyor.Çoğu Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı göçmenler, bu sebepten yeni ülkelerinde ‘Los Turcos2 olarak anılıyor.

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