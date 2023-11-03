https://sputniknews.com.tr/20231103/sili-devlet-baskani-boricden-bidena-israilin-eylemleri-uluslararasi-hukuku-ihlal-ediyor-1077022814.html
Şili Devlet Başkanı Boric'den Biden'a: İsrail'in eylemleri uluslararası hukuku ihlal ediyor
Şili Devlet Başkanı Boric'den Biden'a: İsrail'in eylemleri uluslararası hukuku ihlal ediyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava bombardımanını kınayan ve İsrail elçisini geri çağıran Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ABD Devlet Başkanı Biden'a... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T12:53+0300
2023-11-03T12:53+0300
2023-11-03T12:53+0300
israil- filistin çatışması
gabriel boric
şili
abd
joe biden
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064859881_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_467128366471fa003b35bf127e152380.jpg
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric açıklamasında Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediğisaldırıyı kınadığını ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu belirterek İsrail'in Gazze'ye yönelik misilleme bombardımanının orantısız olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.Beyaz Saray'da Biden ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Hamas'ın bu saldırılarının hiçbir haklı gerekçesi yok, küresel kınamayı hak ediyorlar, ancak Benyamin Netanyahu hükümetinin verdiği yanıt da bizim en açık kınamamızı hak ediyor" dedi.Açıklamalarını sürdüren Boric şu cümleleri dile getirdi:Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini belirterek Şili'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere ülkeye geri çağırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/biden-gazzeden-tutsaklarin-cikarilmasi-icin-ara-verme-cagrisi-yapti-1077013701.html
şili
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
kudüs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064859881_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6584b67c2860bd24646cc02eab6c7254.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, gabriel boric, şili, joe biden
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, gabriel boric, şili, joe biden
Şili Devlet Başkanı Boric'den Biden'a: İsrail'in eylemleri uluslararası hukuku ihlal ediyor
Abone ol
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava bombardımanını kınayan ve İsrail elçisini geri çağıran Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ABD Devlet Başkanı Biden'a İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric açıklamasında Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediğisaldırıyı kınadığını ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu belirterek İsrail'in Gazze'ye yönelik misilleme bombardımanının orantısız olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.
Beyaz Saray'da Biden ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Hamas'ın bu saldırılarının hiçbir haklı gerekçesi yok, küresel kınamayı hak ediyorlar, ancak Benyamin Netanyahu hükümetinin verdiği yanıt da bizim en açık kınamamızı hak ediyor" dedi.
Açıklamalarını sürdüren Boric şu cümleleri dile getirdi:
Hiç şüphe yok ki verilen yanıtın orantısız olduğunu ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini söyleyebiliriz. Bir devletin kendini savunma hakkının sınırları vardır ve bu sınırlar masum sivillerin, özellikle de çocukların yaşamlarına ve sivil insancıl hukuka saygı gösterilmesini gerektirir.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini belirterek Şili'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere ülkeye geri çağırmıştı.