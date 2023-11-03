https://sputniknews.com.tr/20231103/sili-devlet-baskani-boricden-bidena-israilin-eylemleri-uluslararasi-hukuku-ihlal-ediyor-1077022814.html

Şili Devlet Başkanı Boric'den Biden'a: İsrail'in eylemleri uluslararası hukuku ihlal ediyor

Şili Devlet Başkanı Boric'den Biden'a: İsrail'in eylemleri uluslararası hukuku ihlal ediyor

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava bombardımanını kınayan ve İsrail elçisini geri çağıran Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ABD Devlet Başkanı Biden'a... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T12:53+0300

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israil- filistin çatışması

gabriel boric

şili

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israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric açıklamasında Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediğisaldırıyı kınadığını ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu belirterek İsrail'in Gazze'ye yönelik misilleme bombardımanının orantısız olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.Beyaz Saray'da Biden ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Hamas'ın bu saldırılarının hiçbir haklı gerekçesi yok, küresel kınamayı hak ediyorlar, ancak Benyamin Netanyahu hükümetinin verdiği yanıt da bizim en açık kınamamızı hak ediyor" dedi.Açıklamalarını sürdüren Boric şu cümleleri dile getirdi:Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini belirterek Şili'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere ülkeye geri çağırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/biden-gazzeden-tutsaklarin-cikarilmasi-icin-ara-verme-cagrisi-yapti-1077013701.html

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