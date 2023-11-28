https://sputniknews.com.tr/20231128/hindistanda-coken-tunelde-mahsur-kalan-41-isci-17-gun-sonra-kurtarildi-1077882549.html

Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı

Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım’da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T20:00+0300

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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında çöken tünelin enkazında 17 gündür mahsur kalan 41 işçinin tamamının kurtarıldığı bildirildi.Hindistan Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 41 işçinin tamamının 17 gün sonra enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.Kurtarma çalışmasının son yıllardaki en önemli operasyonlardan biri olduğuna işaret eden Gadkari, çalışmaların çok iyi koordine edildiğini belirtti.Modi: Herkes inanılmaz bir insanlık ve ekip çalışması örneği sergilemiştirHindistan Başbakanı Narendra Modi de X'ten yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür ederek, çalışmaların güvenli geçmesinden memnun olduğunu kaydetti.Kurtarma yetkilileri, kurtulan tüm işçiler için bölgede bulunan 41 ambulansın çevredeki sağlık merkezlerine doğru hareket ettiğini duyurdu.- Tünelin çökmesi sonucu mahsur kalmışlardıHindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüş, mahsur kalan 41 işçiye boruyla oksijen ve yiyecek ulaştırılmıştı.Kurtarma çalışmaları, 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231123/siirtte-maden-ocaginda-gocuk-3-isci-hayatini-kaybetti-1077698381.html

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