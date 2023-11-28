Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı
© İHA / İHA-Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım’da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı.
© İHA / İHA-
Abone ol
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım’da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında çöken tünelin enkazında 17 gündür mahsur kalan 41 işçinin tamamının kurtarıldığı bildirildi.
Hindistan Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 41 işçinin tamamının 17 gün sonra enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.
I am completely relieved and happy as 41 trapped laborers in the Silkyara Tunnel Collapse have been successfully rescued.— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 28, 2023
This was a well-coordinated effort by multiple agencies, marking one of the most significant rescue operations in recent years. Various departments and…
Kurtarma çalışmasının son yıllardaki en önemli operasyonlardan biri olduğuna işaret eden Gadkari, çalışmaların çok iyi koordine edildiğini belirtti.
© İHA / İHA-Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım’da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım’da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı.
© İHA / İHA-
Modi: Herkes inanılmaz bir insanlık ve ekip çalışması örneği sergilemiştir
Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X'ten yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür ederek, çalışmaların güvenli geçmesinden memnun olduğunu kaydetti.
"Uttarakhand’daki emekçi kardeşlerimizin kurtarma operasyonunun başarısı herkesi duygulandırdı. Tünelde mahsur kalan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum, cesaretiniz ve sabrınız herkese ilham veriyor. Hepinize esenlikler ve sağlık diliyorum. Uzun bir bekleyişin ardından bu arkadaşlarımızın şimdi sevdiklerine kavuşacak olmaları büyük bir memnuniyet kaynağı. Ailelerinin bu zorlu dönemde gösterdikleri sabır ve cesaret ne kadar takdir edilse azdır. Ayrıca bu kurtarma operasyonuna katılan herkesi selamlıyorum. Onların cesareti ve kararlılığı emekçi kardeşlerimize yeni bir hayat verdi. Bu görevde yer alan herkes inanılmaz bir insanlık ve ekip çalışması örneği sergilemiştir."
उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है।— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2023
टनल में जो साथी फंसे हुए थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।
यह अत्यंत…
Kurtarma yetkilileri, kurtulan tüm işçiler için bölgede bulunan 41 ambulansın çevredeki sağlık merkezlerine doğru hareket ettiğini duyurdu.
- Tünelin çökmesi sonucu mahsur kalmışlardı
Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüş, mahsur kalan 41 işçiye boruyla oksijen ve yiyecek ulaştırılmıştı.
Kurtarma çalışmaları, 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.