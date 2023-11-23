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Siirt'te maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti
Siirt'te maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti
Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca göçüğe ilişkin... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T10:50+0300
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Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesi Maden Köyü'nde bulunan özel bir bakır madeninde göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Enkaz altından çıkartılan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zekai Can Calık, Emre Gökduman ve Orhan Gültekin hayatını kaybetti.Valilikten açıklamaSiirt’te maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Olayın ardından Vali Kemal Kızılkaya, açıklama yaptı. Kızılkaya, “Maden köyler sınırlarında faaliyet gösteren Eti Bakır Anonim şirketine ait bakır madeninde saat 01.25 sularında bir maden göçüğü meydana gelmiştir. Maalesef bu göçüğe maruz kalan 5 işçi kardeşimiz olmuştur. 5 kardeşimizden 2’si yara almadan kurtulmuştur. Vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun diliyoruz. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Konuyu takip ediyoruz. Burada uzman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz, jandarmamız ve tüm yetkililerimiz burada yakından takip ediyoruz. Tekrardan geçmiş olsun” dedi.3 kişi gözaltındaSiirt Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Y.K., A.T. ve D.A. adlı şahıslar gözaltına alındı.
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maden, siirt, siirt valiliği, ölü, göçük, afad, umke, itfaiye, jandarma
maden, siirt, siirt valiliği, ölü, göçük, afad, umke, itfaiye, jandarma

Siirt'te maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

10:50 23.11.2023 (güncellendi: 11:13 23.11.2023)
© İHA / İHA-AW082617Cengiz Holding'e ait maden ocağındaki göçükte 3 kişi öldü, 3 kişi gözaltına alındı
Cengiz Holding'e ait maden ocağındaki göçükte 3 kişi öldü, 3 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© İHA / İHA-AW082617
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Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca göçüğe ilişkin soruşturma başlatılırken 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesi Maden Köyü'nde bulunan özel bir bakır madeninde göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Enkaz altından çıkartılan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zekai Can Calık, Emre Gökduman ve Orhan Gültekin hayatını kaybetti.

Valilikten açıklama

Siirt’te maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Olayın ardından Vali Kemal Kızılkaya, açıklama yaptı. Kızılkaya, “Maden köyler sınırlarında faaliyet gösteren Eti Bakır Anonim şirketine ait bakır madeninde saat 01.25 sularında bir maden göçüğü meydana gelmiştir. Maalesef bu göçüğe maruz kalan 5 işçi kardeşimiz olmuştur. 5 kardeşimizden 2’si yara almadan kurtulmuştur. Vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun diliyoruz. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Konuyu takip ediyoruz. Burada uzman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz, jandarmamız ve tüm yetkililerimiz burada yakından takip ediyoruz. Tekrardan geçmiş olsun” dedi.

3 kişi gözaltında

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Y.K., A.T. ve D.A. adlı şahıslar gözaltına alındı.
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