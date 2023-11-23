Zonguldak'ta batan gemide can kaybı 2'ye yükseldi. 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz Ereğli'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta batan gemide can kaybı ikiye yükseldi

© Fotoğraf : X/AliYerlikaya Zonguldak'ta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı © Fotoğraf : X/AliYerlikaya

Ayrıntılar geliyor

Karadeniz Ereğli'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.