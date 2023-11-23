Zonguldak'ta batan gemide can kaybı ikiye yükseldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli Takım'ın Avrupa kupalarındaki karnesi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Süloğlu: 2024'te vergi gelirinde yüzde 73,5 artış öngörülüyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk'ın Filistin çıkışı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariğinde azalma oldu’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: ABD’nin Putin’i suçlaması saçma
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Almanya Savunma Bakanı, Kiev’i ziyaret edecek
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
18:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
İran lideri Reisi’den BRICS’e ‘İsrail’i terörist rejim ilan etme’ çağrısı
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon şefi Austin: ABD'nin Ukrayna için ‘sihirli değneği’ yok
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna’da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
19:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hollanda'da sandıktan Geert Wilders çıktı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
30 DAKİKA
Eski ÖSYM Başkanının skandalları unutuldu mu?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Canan Dağdeviren, ilham veren 100 kadın listesinde
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231123/zonguldakta-batan-gemide-can-kaybi-ikiye-yukseldi-1077698088.html
Zonguldak'ta batan gemide can kaybı ikiye yükseldi
Zonguldak'ta batan gemide can kaybı ikiye yükseldi
Karadeniz Ereğli'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T10:41+0300
2023-11-23T11:02+0300
türkiye
zonguldak
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077584442_0:0:1178:662_1920x0_80_0_0_e62abbfb0c43ceb1a79347b12248d405.jpg
Zonguldak'ta batan gemide can kaybı 2'ye yükseldi. 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231122/kayip-murettebat-yeralti-goruntuleme-cihazi-ile-araniyor--1077682846.html
türkiye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077584442_0:0:884:662_1920x0_80_0_0_25670c285f07effd07920ca5556abf92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zonguldak, gemi
zonguldak, gemi

Zonguldak'ta batan gemide can kaybı ikiye yükseldi

10:41 23.11.2023 (güncellendi: 11:02 23.11.2023)
© Fotoğraf : X/AliYerlikayaZonguldak'ta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı
Zonguldak'ta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© Fotoğraf : X/AliYerlikaya
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Karadeniz Ereğli'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.
Zonguldak'ta batan gemide can kaybı 2'ye yükseldi. 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen fırtınada batan Türk gemisi Kafkametler'in 11 mürettebatını arama çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
TÜRKİYE
Kayıp mürettebat yeraltı görüntüleme cihazı ile aranıyor
Dün, 19:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала