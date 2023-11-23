https://sputniknews.com.tr/20231123/zonguldakta-batan-gemide-can-kaybi-ikiye-yukseldi-1077698088.html
Zonguldak'ta batan gemide can kaybı ikiye yükseldi
Zonguldak'ta batan gemide can kaybı ikiye yükseldi
Karadeniz Ereğli'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T10:41+0300
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zonguldak
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Zonguldak'ta batan gemide can kaybı 2'ye yükseldi. 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231122/kayip-murettebat-yeralti-goruntuleme-cihazi-ile-araniyor--1077682846.html
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Zonguldak'ta batan gemide can kaybı ikiye yükseldi
10:41 23.11.2023 (güncellendi: 11:02 23.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Karadeniz Ereğli'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.
Zonguldak'ta batan gemide can kaybı 2'ye yükseldi. 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.