https://sputniknews.com.tr/20231128/haluk-levent-konser-gelirini-gazzedeki-yarali-cocuklara-bagisliyor-1077873352.html

Haluk Levent konser gelirini Gazze’deki yaralı çocuklara bağışlıyor

Haluk Levent konser gelirini Gazze’deki yaralı çocuklara bağışlıyor

Sanatçı Haluk Levent, 17 Aralık Pazar akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserinin gelirinin Gazze'de yaralanan çocukların tedavisi için... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T16:34+0300

2023-11-28T16:34+0300

2023-11-28T16:34+0300

israil- filistin çatışması

haluk levent

gazze

gazze şeridi

çocuk

bağış

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Haluk Levent, Gazze Belediye Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye istinaden 17 Aralık akşamı yapılacak konserinin gelirini Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılacağını duyurdu. Sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yapan Levent, "Daha önce Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştim. Tekrar görüştüm ve bu konserden gelecek geliri Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılmasını istedim. Para bir yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma. Haydi gelin" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231020/haluk-levent-gazze-belediye-baskani-ile-gorustum-1076543208.html

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haluk levent, gazze, gazze şeridi, çocuk, bağış