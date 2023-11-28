https://sputniknews.com.tr/20231128/haluk-levent-konser-gelirini-gazzedeki-yarali-cocuklara-bagisliyor-1077873352.html
Haluk Levent konser gelirini Gazze’deki yaralı çocuklara bağışlıyor
Haluk Levent konser gelirini Gazze’deki yaralı çocuklara bağışlıyor
Sanatçı Haluk Levent, 17 Aralık Pazar akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserinin gelirinin Gazze'de yaralanan çocukların tedavisi için... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T16:34+0300
2023-11-28T16:34+0300
2023-11-28T16:34+0300
israil- filistin çatışması
haluk levent
gazze
gazze şeridi
çocuk
bağış
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Haluk Levent, Gazze Belediye Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye istinaden 17 Aralık akşamı yapılacak konserinin gelirini Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılacağını duyurdu. Sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yapan Levent, "Daha önce Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştim. Tekrar görüştüm ve bu konserden gelecek geliri Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılmasını istedim. Para bir yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma. Haydi gelin" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231020/haluk-levent-gazze-belediye-baskani-ile-gorustum-1076543208.html
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haluk levent, gazze, gazze şeridi, çocuk, bağış
haluk levent, gazze, gazze şeridi, çocuk, bağış
Haluk Levent konser gelirini Gazze’deki yaralı çocuklara bağışlıyor
Sanatçı Haluk Levent, 17 Aralık Pazar akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserinin gelirinin Gazze'de yaralanan çocukların tedavisi için kullanılacağını açıkladı.
Haluk Levent, Gazze Belediye Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye istinaden 17 Aralık akşamı yapılacak konserinin gelirini Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılacağını duyurdu.
Sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yapan Levent, "Daha önce Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştim. Tekrar görüştüm ve bu konserden gelecek geliri Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılmasını istedim. Para bir yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma. Haydi gelin" ifadelerini kullandı.