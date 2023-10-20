https://sputniknews.com.tr/20231020/haluk-levent-gazze-belediye-baskani-ile-gorustum-1076543208.html
Haluk Levent: Gazze Belediye Başkanı ile görüştüm
Haluk Levent: Gazze Belediye Başkanı ile görüştüm
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, yardım amaçlı Gazze Belediye Başkanı ile görüştüğünü ancak bölgeye yardımların ulaştırılamadığını... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T09:40+0300
2023-10-20T09:40+0300
2023-10-20T09:40+0300
türkiye
haluk levent
gazze
yardım
ahbap derneği
su
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Haluk Levent, Gazze'ye yardım için belediye başkanı ile görüştüğünü ancak insani yardımların bölgeye ulaşmadığı bilgisini aldığını açıkladı.Sosyal medya hesabından kesintilere dair de bilgi veren Levent şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231018/ak-parti-sozcusu-celik-parti-genel-merkezinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1076477217.html
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haluk levent, gazze, yardım, ahbap derneği, su
haluk levent, gazze, yardım, ahbap derneği, su
Haluk Levent: Gazze Belediye Başkanı ile görüştüm
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AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, yardım amaçlı Gazze Belediye Başkanı ile görüştüğünü ancak bölgeye yardımların ulaştırılamadığını söylediklerini paylaştı.
Haluk Levent, Gazze'ye yardım için belediye başkanı ile görüştüğünü ancak insani yardımların bölgeye ulaşmadığı bilgisini aldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından kesintilere dair de bilgi veren Levent şunları söyledi:
"Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdim. Şu anda insani yardımların gelmediğini, bugün konvoyların bir bölümüne izin verilmesinin beklendiğini belirtti. Gazze’de elektrik ve su kesintisinin olduğunu, Gazze halkının çok zor durumda olduğunu belirtti."