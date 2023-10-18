https://sputniknews.com.tr/20231018/ak-parti-sozcusu-celik-parti-genel-merkezinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1076477217.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kimsenin bize 'tarafınızı seçin' deme yetkisi yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kimsenin bize 'tarafınızı seçin' deme yetkisi yoktur
AK Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ömer Çelik Türkiye'nin Filistin için 3 günlük yas kararıyla ilgili "Filistin'deki masumlarla birlikte... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T16:17+0300
2023-10-18T16:17+0300
2023-10-18T16:56+0300
ömer çelik
son dakika
ak parti
türkiye
israil
israil-filistin
gazze
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AK Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezinde İsrail'in Gazze'de hastaneye yaptığı saldırıyla ilgili bir basın toplantısı düzenliyor. Konuşmasında "Cumhurbaşkanımız tarafından ulusal yas ilan edilecektir" açıklamasını yapan Ömer Çelik, bu kararla ilgili "Filistin'deki masumlarla birlikte olduğumuzun ifadesidir" dedi.Çelik, sözlerine şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231018/turkiye-3-gun-ulusal-yas-ilan-edecek-1076476946.html
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Kimsenin bize 'tarafınızı seçin' deme yetkisi yoktur
16:17 18.10.2023 (güncellendi: 16:56 18.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ömer Çelik Türkiye'nin Filistin için 3 günlük yas kararıyla ilgili "Filistin'deki masumlarla birlikte olduğumuzun ifadesidir" değerlendirmesinde bulundu. Çelik, "Kimsenin bize 'tarafınızı seçin' deme yetkisi yoktur" açıklamasını da yaptı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezinde İsrail'in Gazze'de hastaneye yaptığı saldırıyla ilgili bir basın toplantısı düzenliyor.
Konuşmasında "Cumhurbaşkanımız tarafından ulusal yas ilan edilecektir" açıklamasını yapan Ömer Çelik, bu kararla ilgili "Filistin'deki masumlarla birlikte olduğumuzun ifadesidir" dedi.
Çelik, sözlerine şöyle devam etti:
"İsrail'in kendini savunma hakkı çocukları öldürme hakkı mıdır? Kadınları, sivilleri yok etme hakkı mıdır? Söz konusu bile olamaz.
İsrail'in kendini savunma hakkı var' dedikçe bu lanetli eylemlere daha çok imza atılacağı gerçektir.
Kimsenin bize 'tarafınızı seçin' deme yetkisi yoktur. Türkiye kendi kararını kendi verir.
Günlerdir küçücük bölgede milyonlarca insanın bu bombalamalara tabi tutulmasının, bu insanlara soykırım uygulamasının karşısında uluslararası kurumlar ise sadece seyirci konumundadır.
İsrail'in Gazze'yi insansız bir toprak parçasına çevirme stratejisi, İnsan Hakları açısından kabul edilemez. Gazzelilerin Mısır'a sürülmesi gibi bir yaklaşım asla kabul edilemez. Mısır'a tahliye etme teklifi insanlık dışı ve ahlaksız bir tekliftir.
'Gazze'yi ya terk edin ya da sizi öldürürüz' demek vahşettir.
İşgal devam ettiği sürece bu sorun çözülmeyecektir.
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını şanla şerefle anacağız, kutlamaların ertelenmesi söz konusu değil.
Hangi taraftan olursa olsun tüm sivillerin ölmesine karşıyız. Bu konuda herkesi devlet aklıyla hareket etmeye davet ediyoruz."