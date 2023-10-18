AK Parti Sözcüsü Çelik: Kimsenin bize 'tarafınızı seçin' deme yetkisi yoktur

"İsrail'in kendini savunma hakkı çocukları öldürme hakkı mıdır? Kadınları, sivilleri yok etme hakkı mıdır? Söz konusu bile olamaz. "İsrail'in kendini savunma hakkı çocukları öldürme hakkı mıdır? Kadınları, sivilleri yok etme hakkı mıdır? Söz konusu bile olamaz.

İsrail'in kendini savunma hakkı var' dedikçe bu lanetli eylemlere daha çok imza atılacağı gerçektir. İsrail'in kendini savunma hakkı var' dedikçe bu lanetli eylemlere daha çok imza atılacağı gerçektir.

Kimsenin bize 'tarafınızı seçin' deme yetkisi yoktur. Türkiye kendi kararını kendi verir. Kimsenin bize 'tarafınızı seçin' deme yetkisi yoktur. Türkiye kendi kararını kendi verir.

Günlerdir küçücük bölgede milyonlarca insanın bu bombalamalara tabi tutulmasının, bu insanlara soykırım uygulamasının karşısında uluslararası kurumlar ise sadece seyirci konumundadır. Günlerdir küçücük bölgede milyonlarca insanın bu bombalamalara tabi tutulmasının, bu insanlara soykırım uygulamasının karşısında uluslararası kurumlar ise sadece seyirci konumundadır.

İsrail'in Gazze'yi insansız bir toprak parçasına çevirme stratejisi, İnsan Hakları açısından kabul edilemez. Gazzelilerin Mısır'a sürülmesi gibi bir yaklaşım asla kabul edilemez. Mısır'a tahliye etme teklifi insanlık dışı ve ahlaksız bir tekliftir. İsrail'in Gazze'yi insansız bir toprak parçasına çevirme stratejisi, İnsan Hakları açısından kabul edilemez. Gazzelilerin Mısır'a sürülmesi gibi bir yaklaşım asla kabul edilemez. Mısır'a tahliye etme teklifi insanlık dışı ve ahlaksız bir tekliftir.

'Gazze'yi ya terk edin ya da sizi öldürürüz' demek vahşettir. 'Gazze'yi ya terk edin ya da sizi öldürürüz' demek vahşettir.

İşgal devam ettiği sürece bu sorun çözülmeyecektir. İşgal devam ettiği sürece bu sorun çözülmeyecektir.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını şanla şerefle anacağız, kutlamaların ertelenmesi söz konusu değil. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını şanla şerefle anacağız, kutlamaların ertelenmesi söz konusu değil.