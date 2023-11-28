https://sputniknews.com.tr/20231128/gurcistan-basbakani-tiflis-erivan-arasindaki-stratejik-isbirligi-bolge-icin-faydali-olacak-1077877036.html
Gürcistan Başbakanı: Tiflis-Erivan arasındaki stratejik işbirliği bölge için faydalı olacak
Gürcistan Başbakanı: Tiflis-Erivan arasındaki stratejik işbirliği bölge için faydalı olacak
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Ermenistan Başbakanı'nın Özel Kalem Müdürü Arayik Harutyunyan'ın Tiflis görüştüler. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T17:16+0300
2023-11-28T17:16+0300
2023-11-28T17:16+0300
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gürcistan
irakli garibaşvili
ermenistan
arayik harutyunyan
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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tiflis ve Erivan arasında bir dizi stratejik konuda üst düzey diyalog kurulması sadece Gürcistan ve Ermenistan'ın değil tüm bölgenin yararına olacaktır" dedi.Toplantıda ikili işbirliği konularının yanı sıra Ermeni-Gürcü etkileşiminin düzeyinin de ele alındığı açıklandı.Gürcistan Bakanlar Kurulu basın servisinden yapılan açıklamaya göre Garibaşvili, Tiflis'in bölgede istikrar ve barışın tesis edilmesini amaçlayan her türlü yapıcı süreci desteklemeye açık ve hazır olduğunu belirtti.Ermenistan Başbakanı Özel Kalem Müdürü Arayik Harutyunyan'ın Besteci Aram Haçaturyan'ın 120. doğum yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Tiflis'te bulunduğu bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/gurcistan-basbakani-garibasviliden-ukrayna-icin-ikinci-cephe-acilmasini-engelleme-sozu-1068163019.html
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gürcistan, irakli garibaşvili, ermenistan, arayik harutyunyan
gürcistan, irakli garibaşvili, ermenistan, arayik harutyunyan
Gürcistan Başbakanı: Tiflis-Erivan arasındaki stratejik işbirliği bölge için faydalı olacak
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Ermenistan Başbakanı'nın Özel Kalem Müdürü Arayik Harutyunyan'ın Tiflis görüştüler.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tiflis ve Erivan arasında bir dizi stratejik konuda üst düzey diyalog kurulması sadece Gürcistan ve Ermenistan'ın değil tüm bölgenin yararına olacaktır" dedi.
Toplantıda ikili işbirliği konularının yanı sıra Ermeni-Gürcü etkileşiminin düzeyinin de ele alındığı açıklandı.
Gürcistan Bakanlar Kurulu basın servisinden yapılan açıklamaya göre Garibaşvili, Tiflis'in bölgede istikrar ve barışın tesis edilmesini amaçlayan her türlü yapıcı süreci desteklemeye açık ve hazır olduğunu belirtti.
Ermenistan Başbakanı Özel Kalem Müdürü Arayik Harutyunyan'ın Besteci Aram Haçaturyan'ın 120. doğum yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Tiflis'te bulunduğu bildirildi.