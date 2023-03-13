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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230313/gurcistan-basbakani-garibasviliden-ukrayna-icin-ikinci-cephe-acilmasini-engelleme-sozu-1068163019.html
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’den Ukrayna için ikinci cephe açılmasını engelleme sözü
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’den Ukrayna için ikinci cephe açılmasını engelleme sözü
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Gürcistan hükümetinin ülkede Ukrayna ihtilafının ikinci bir cephesinin açılmasına müsaade etmeyeceğine söz verdi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T01:29+0300
2023-03-13T01:29+0300
ukrayna krizi
gürcistan
irakliy garibaşvili
mihail saakaşvili
rusya
ukrayna
protesto
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Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, IMEDI televizyonuna demecinde Gürcistan hükümetinin ülkede Ukrayna ihtilafının ikinci bir cephesinin açılmasına izin vermeyeceğini belirtti.Garibaşvili, “Ukrayna'dan durumu istikrarsızlaştırmak için birkaç düzine insanın geldiğini biliyorum. Onlara hitap etmek istiyorum, burada bir şey olacağına dair yanılsamalara ve önsezilere kapılmayın. Hiçbir şey olmayacak. ‘Gürcü Rüyası’ iktidarda olduğu sürece burada ikinci bir cepheye izin vermeyeceğiz. Böyle bir şeyin sözü bile olamaz” diye konuştu.Garibaşvili ayrıca Ukrayna'nın Gürcistan’daki durumu istikrarsızlaştırmak ve onu Ukrayna ihtilafına çekmek için eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'yi kasıtlı olarak evine gönderdiğine dikkat çekti.“Ukrayna'daki çatışmanın daha 2021’in sonbaharında başlaması bekleniyordu. Saakaşvili Gürcistan'a ne zaman geldi? 1 Ekim’de. Saakaşvili organize bir şekilde Gürcistan'a gönderildi, asıl amaç burada bir darbe düzenlemek ve ülkeyi gerekli zamanda çatışmaya dahil etmekti. Bugün bundan şüphemiz yok” diyen Garibaşvili, ‘Rusya'nın dikkatini Gürcistan'a çevirmesinin Ukrayna için bir tür rahatlama olacağını’ sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/lavrov-gurcistandaki-protestolari-kievdeki-maydan-olaylarina-benzetti-1068089376.html
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gürcistan, irakliy garibaşvili, mihail saakaşvili, rusya, ukrayna, protesto
gürcistan, irakliy garibaşvili, mihail saakaşvili, rusya, ukrayna, protesto

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’den Ukrayna için ikinci cephe açılmasını engelleme sözü

01:29 13.03.2023
© AAGürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili
Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Gürcistan hükümetinin ülkede Ukrayna ihtilafının ikinci bir cephesinin açılmasına müsaade etmeyeceğine söz verdi.
Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, IMEDI televizyonuna demecinde Gürcistan hükümetinin ülkede Ukrayna ihtilafının ikinci bir cephesinin açılmasına izin vermeyeceğini belirtti.
Garibaşvili, “Ukrayna'dan durumu istikrarsızlaştırmak için birkaç düzine insanın geldiğini biliyorum. Onlara hitap etmek istiyorum, burada bir şey olacağına dair yanılsamalara ve önsezilere kapılmayın. Hiçbir şey olmayacak. ‘Gürcü Rüyası’ iktidarda olduğu sürece burada ikinci bir cepheye izin vermeyeceğiz. Böyle bir şeyin sözü bile olamaz” diye konuştu.
Garibaşvili ayrıca Ukrayna'nın Gürcistan’daki durumu istikrarsızlaştırmak ve onu Ukrayna ihtilafına çekmek için eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'yi kasıtlı olarak evine gönderdiğine dikkat çekti.
“Ukrayna'daki çatışmanın daha 2021’in sonbaharında başlaması bekleniyordu. Saakaşvili Gürcistan'a ne zaman geldi? 1 Ekim’de. Saakaşvili organize bir şekilde Gürcistan'a gönderildi, asıl amaç burada bir darbe düzenlemek ve ülkeyi gerekli zamanda çatışmaya dahil etmekti. Bugün bundan şüphemiz yok” diyen Garibaşvili, ‘Rusya'nın dikkatini Gürcistan'a çevirmesinin Ukrayna için bir tür rahatlama olacağını’ sözlerine ekledi.
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