Gazeteci Bozkurt: ABD’nin Türkiye’den istediği Rusya ve Hamas yaptırımları, Türkiye’ye zarar verir

“Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik, siyasi ve son dönemde artan askeri ilişkilerin kesilmesi Türkiye'ye bu saydığım alanlarda zarar verir. ABD'nin talebinin nedenlerinden biri de bu aslında. Türkiye'yi savunmasız bırakmak. Bu sayede Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de ve terörle mücadelede elimiz zayıflayacaktır. Örneğin Suriye'de Rusya ile aynı pozisyonda olmasak bile kurulan diyalog, Türkiye'yi rahatlattı. Oysa ABD Suriye'de PYD terör örgütünü destekleyen bir devlet. Teröristleri eğitenler de ABD'liler. Biz teröristleri eğiten, donatanlara teröristbaşı diyoruz. Örneğin Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık vb. bizim için teröristbaşıdır. Buna göre orada teröristleri eğitenler de terörist elebaşı niteliğinde. ABD bu politikadan vazgeçmeyeceğine göre Türkiye'nin de Washington'un isteklerine değil kendi milli çıkarlarına öncelik vermesi en doğalıdır. Ayrıca ABD’nin istediği yaptırımlar Türk ekonomisine ciddi zarar verir. Üretimi de vurur.”