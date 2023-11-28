https://sputniknews.com.tr/20231128/gazeteci-bozkurt-abdnin-turkiyeden-istedigi-rusya-ve-hamas-yaptirimlari-turkiyeye-zarar-verir-1077857672.html
Gazeteci Bozkurt: ABD’nin Türkiye’den istediği Rusya ve Hamas yaptırımları, Türkiye’ye zarar verir
Gazeteci Bozkurt: ABD’nin Türkiye’den istediği Rusya ve Hamas yaptırımları, Türkiye’ye zarar verir
Amerikan basını ABD'nin, Türkiye'den Rusya ve Hamas'a yönelik yaptırımlara uymasını isteyeceğini yazdı. Haberleri değerlendiren Gazeteci Ceyhun Bozkurt... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T11:21+0300
2023-11-28T11:21+0300
2023-11-28T11:21+0300
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ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson'ın önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyareti değerlendirerek, yaptırımlar konusunda en üst düzey yetkili olan Nelson’un Rusya karşıtı yaptırımlara uyulmasını isteyeceğini yazdı.Haberde, “Üst düzey ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin Rus tüzel kişilere ve Hamas'ın yasadışı faaliyetlerine yönelik yaptırımlarına ilişkin görüşmeler yapmak üzere önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu, Nelson'ın yıl içinde Türkiye'ye yaptığı ikinci ziyaret” ifadelerine yer verildi.Türkiye kesinlikle bu konuda ABD'nin talebine boyun eğmeyeceğini ifade eden Gazeteci Ceyhun Bozkurt şunları söyledi:‘Hamas’a yaptırım Filistin'e yaptırım demektir’ABD’nin Hamas’a yönelik yaptırım söylemlerinin Türkiye'nin Filistin konusunda duruşuyla da ters olduğunun altını çizen Bozkurt “Filistin meselesinde de Hamas bir siyasi yapılanma. İşgal altındaki topraklarda bulunan siyasi yapılanmaların askeri boyutu olması da son derece doğal. Sonuçta topraklarını işgalden kurtarmak isteyen insanlar var. Ayrıca Türk ve Filistin halkı arasında tarihsel bağ var. Bugün Hamas'a yaptırım demek Filistin'e yaptırım anlamı taşır. Türkiye, bunu da kabul etmez” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/diplomatik-kaynak-turkiye-rusya-yaptirimlarina-iliskin-batinin-tehditkar-uslubunu-kabul-edemez-1077855557.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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abdden rusyaya yaptırım,abdden türkiyeye yaptım baskısı,abd türkiye yaptırım,abdnin yaptırım uyguladığı ülkeler,abd yaptırımları,ceyhun bozkurt,osman nuri cerit
abdden rusyaya yaptırım,abdden türkiyeye yaptım baskısı,abd türkiye yaptırım,abdnin yaptırım uyguladığı ülkeler,abd yaptırımları,ceyhun bozkurt,osman nuri cerit
Gazeteci Bozkurt: ABD’nin Türkiye’den istediği Rusya ve Hamas yaptırımları, Türkiye’ye zarar verir
Özel
Amerikan basını ABD'nin, Türkiye'den Rusya ve Hamas'a yönelik yaptırımlara uymasını isteyeceğini yazdı. Haberleri değerlendiren Gazeteci Ceyhun Bozkurt yaptırım kararlarının Türkiye’ye zarar vereceğine dikkat çekti.
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson'ın önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyareti değerlendirerek, yaptırımlar konusunda en üst düzey yetkili olan Nelson’un Rusya karşıtı yaptırımlara uyulmasını isteyeceğini yazdı.
Haberde, “Üst düzey ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin Rus tüzel kişilere ve Hamas'ın yasadışı faaliyetlerine yönelik yaptırımlarına ilişkin görüşmeler yapmak üzere önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu, Nelson'ın yıl içinde Türkiye'ye yaptığı ikinci ziyaret” ifadelerine yer verildi.
Türkiye kesinlikle bu konuda ABD'nin talebine boyun eğmeyeceğini ifade eden Gazeteci Ceyhun Bozkurt şunları söyledi:
“Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik, siyasi ve son dönemde artan askeri ilişkilerin kesilmesi Türkiye'ye bu saydığım alanlarda zarar verir. ABD'nin talebinin nedenlerinden biri de bu aslında. Türkiye'yi savunmasız bırakmak. Bu sayede Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de ve terörle mücadelede elimiz zayıflayacaktır. Örneğin Suriye'de Rusya ile aynı pozisyonda olmasak bile kurulan diyalog, Türkiye'yi rahatlattı. Oysa ABD Suriye'de PYD terör örgütünü destekleyen bir devlet. Teröristleri eğitenler de ABD'liler. Biz teröristleri eğiten, donatanlara teröristbaşı diyoruz. Örneğin Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık vb. bizim için teröristbaşıdır. Buna göre orada teröristleri eğitenler de terörist elebaşı niteliğinde. ABD bu politikadan vazgeçmeyeceğine göre Türkiye'nin de Washington'un isteklerine değil kendi milli çıkarlarına öncelik vermesi en doğalıdır. Ayrıca ABD’nin istediği yaptırımlar Türk ekonomisine ciddi zarar verir. Üretimi de vurur.”
‘Hamas’a yaptırım Filistin'e yaptırım demektir’
ABD’nin Hamas’a yönelik yaptırım söylemlerinin Türkiye'nin Filistin konusunda duruşuyla da ters olduğunun altını çizen Bozkurt “Filistin meselesinde de Hamas bir siyasi yapılanma. İşgal altındaki topraklarda bulunan siyasi yapılanmaların askeri boyutu olması da son derece doğal. Sonuçta topraklarını işgalden kurtarmak isteyen insanlar var. Ayrıca Türk ve Filistin halkı arasında tarihsel bağ var. Bugün Hamas'a yaptırım demek Filistin'e yaptırım anlamı taşır. Türkiye, bunu da kabul etmez” değerlendirmesini yaptı.