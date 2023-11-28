https://sputniknews.com.tr/20231128/diplomatik-kaynak-turkiye-rusya-yaptirimlarina-iliskin-batinin-tehditkar-uslubunu-kabul-edemez-1077855557.html

Diplomatik kaynak: Türkiye, Rusya yaptırımlarına ilişkin Batı'nın tehditkar üslubunu kabul edemez

Diplomatik kaynak: Türkiye, Rusya yaptırımlarına ilişkin Batı'nın tehditkar üslubunu kabul edemez

Başkent Ankara’da, Türkiye'nin Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmamasının Batı’daki yankılarını değerlendiren diplomatik kaynak, bu konuda Batı basınının... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T09:50+0300

2023-11-28T09:50+0300

2023-11-28T09:50+0300

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Sputnik’e konuşan diplomat, Ankara’nın Moskova’ya karşı yaptırımlara ilişkin tutumu konusunda bazı Batı medya kuruluşlarındaki provokatif materyallerin varlığını fark ettiğini vurgularken, “Bazı medya kuruluşlarında bu konuyla ilgili provokatif haber ve söylemlerin bulunduğunu görüyoruz. Türkiye tehdit diliyle konuşulacak bir ülke değil. Ankara'nın Rusya yaptırımları ile ilgili tutumu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere defalarca resmi makamlar tarafından dile getirildi” ifadelerini kullandı.“Medyayı, Türkiye'nin tutumunun ilkeli olduğu konuları ele alırken dikkatli olmaya ve tehdit üslubundan vazgeçmeye çağırıyoruz” diyen yetkili, Ankara'nın tehdit edici bir tonu kabul edemeyeceğinin altını çizdi.ABD Hazine Bakanlığı, daha önce Bakan Yardımcısı Brian Nelson'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.Uluslararası haber ajansı Bloomberg'e göre ABD, özellikle Türkiye'nin Rus gemi, nakliye ve havayolu şirketlerine yönelik Amerikan yaptırımlarına katılmayı reddetmesinden endişe duyarken, Türk şirketlerini ikincil yaptırımlarla tehdit ediyor.Ajans, Hazine Bakanlığı'nda ‘terörle mücadele ve mali istihbarat’tan sorumlu' Nelson'ın Türkiye'ye ikinci ziyareti olduğunu da hatırlatıyor.Daha önce Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısında konuşan dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara katılmadığını, aynı zamanda bunların aşılmasına da izin vermediğini söylemişti.Dönemin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Dış Politika Danışmanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulaması halinde öncelikle Ankara'nın zarar göreceğini vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğuna dikkat çekmiş, aynı zamanda yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi darbe indirdiğini belirtmişti.Putin, “Batı'nın asıl amacı, milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek” diye konuşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231127/rus-uzman-turkiye-abdnin-baskisi-altinda-rusya-ile-iliskilerini-degistirmeyecek-1077841808.html

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