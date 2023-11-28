Diplomatik kaynak: Türkiye, Rusya yaptırımlarına ilişkin Batı'nın tehditkar üslubunu kabul edemez

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Rüya sona erdi, Amerika'da büyük bir karamsarlık var'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Seçil Erzan'ın banka hesaplarına inceleme
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uyuşturucu bağımlısı aile üyelelerine nasıl davranılmalı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘ABD ve Almanya, Zelenskiy’i Rusya’yla müzakerelere zorluyor’
15:11
1 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları doğası bilinmeyen güçlü bir kozmik ışın keşfetti
15:19
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: ‘İsrail istihbaratı Hamas'ın saldırı planlarından haberdardı’
15:41
2 dk
SESLİ HABER
Putin: Yapay zekayla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açılıyor
15:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı'nın Wilders korkusu: Büyük kabus
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: ‘ABD, Türkiye'den yaptırımlara uymasını isteyecek’
17:47
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde yetkin bir askeri liderlik yok
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Soyuz roketiyle uzaya yeni askeri uydu gönderdi
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı politikacı: ‘Rusya, savaşı bitirmeye hazırdı. Devreye Boris Johnson girdi’
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu ilk 10 ayda 49.8 arttı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Türkiye, doğalgaz transfer merkezinin yol haritası üzerinde ilkesel mutabakata vardı
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: NATO, Batı Ukrayna'ya müdahale edebilir
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Bazı AB üyeleri, Rusya'ya yönelik yaptırımların yumuşatılmasını istiyor’
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, Filistin sorununun çözümsüz kalmasında rol oynadı
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan ABD yorumu: ‘Ankara’ya duyduğu tam düşmanlığı sergiledi’
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den NATO'nun 'askeri Schengen' planlarına yanıt
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı, Muhafazakarları ‘Ukrayna’ya ihanet etmekle’ suçladı
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Google'ın sinir ağı, ABD'nin Ay'a ayak basma fotoğrafının sahte olduğunu söyledi
19:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber
19:55
2 dk
SESLİ HABER
‘New Jersey, Rusya’ya yaptırımla ilgili yasayı askıya aldı’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus elektronik harp sistemleri NATO füzelerini başarıyla önlüyor’
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Alman girişimciden AB açıklaması: ABD’nin kullandığı bir araç haline geldiğini anlamaya başladı
20:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya - Çin arasında yeni rekor
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Sivastopol akvaryumunu su bastı
20:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231128/diplomatik-kaynak-turkiye-rusya-yaptirimlarina-iliskin-batinin-tehditkar-uslubunu-kabul-edemez-1077855557.html
Diplomatik kaynak: Türkiye, Rusya yaptırımlarına ilişkin Batı'nın tehditkar üslubunu kabul edemez
Diplomatik kaynak: Türkiye, Rusya yaptırımlarına ilişkin Batı'nın tehditkar üslubunu kabul edemez
Başkent Ankara’da, Türkiye'nin Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmamasının Batı’daki yankılarını değerlendiren diplomatik kaynak, bu konuda Batı basınının... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T09:50+0300
2023-11-28T09:50+0300
dünya
türkiye
rusya
yaptırım
ekonomik yaptırım
abd yaptırım
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14a543110d30f83b6350bdb5b1b10d42.jpg
Sputnik’e konuşan diplomat, Ankara’nın Moskova’ya karşı yaptırımlara ilişkin tutumu konusunda bazı Batı medya kuruluşlarındaki provokatif materyallerin varlığını fark ettiğini vurgularken, “Bazı medya kuruluşlarında bu konuyla ilgili provokatif haber ve söylemlerin bulunduğunu görüyoruz. Türkiye tehdit diliyle konuşulacak bir ülke değil. Ankara'nın Rusya yaptırımları ile ilgili tutumu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere defalarca resmi makamlar tarafından dile getirildi” ifadelerini kullandı.“Medyayı, Türkiye'nin tutumunun ilkeli olduğu konuları ele alırken dikkatli olmaya ve tehdit üslubundan vazgeçmeye çağırıyoruz” diyen yetkili, Ankara'nın tehdit edici bir tonu kabul edemeyeceğinin altını çizdi.ABD Hazine Bakanlığı, daha önce Bakan Yardımcısı Brian Nelson'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.Uluslararası haber ajansı Bloomberg'e göre ABD, özellikle Türkiye'nin Rus gemi, nakliye ve havayolu şirketlerine yönelik Amerikan yaptırımlarına katılmayı reddetmesinden endişe duyarken, Türk şirketlerini ikincil yaptırımlarla tehdit ediyor.Ajans, Hazine Bakanlığı'nda ‘terörle mücadele ve mali istihbarat’tan sorumlu' Nelson'ın Türkiye'ye ikinci ziyareti olduğunu da hatırlatıyor.Daha önce Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısında konuşan dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara katılmadığını, aynı zamanda bunların aşılmasına da izin vermediğini söylemişti.Dönemin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Dış Politika Danışmanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulaması halinde öncelikle Ankara'nın zarar göreceğini vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğuna dikkat çekmiş, aynı zamanda yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi darbe indirdiğini belirtmişti.Putin, “Batı'nın asıl amacı, milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek” diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231127/rus-uzman-turkiye-abdnin-baskisi-altinda-rusya-ile-iliskilerini-degistirmeyecek-1077841808.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_76:0:623:410_1920x0_80_0_0_625d92b2b93e57cdf3bacf852ab11bda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, avrupa
türkiye, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, avrupa

Diplomatik kaynak: Türkiye, Rusya yaptırımlarına ilişkin Batı'nın tehditkar üslubunu kabul edemez

09:50 28.11.2023
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© DHA
Abone ol
Başkent Ankara’da, Türkiye'nin Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmamasının Batı’daki yankılarını değerlendiren diplomatik kaynak, bu konuda Batı basınının tehditkar üslubunu kabul etmeyeceklerini bildirdi.
Sputnik’e konuşan diplomat, Ankara’nın Moskova’ya karşı yaptırımlara ilişkin tutumu konusunda bazı Batı medya kuruluşlarındaki provokatif materyallerin varlığını fark ettiğini vurgularken, “Bazı medya kuruluşlarında bu konuyla ilgili provokatif haber ve söylemlerin bulunduğunu görüyoruz. Türkiye tehdit diliyle konuşulacak bir ülke değil. Ankara'nın Rusya yaptırımları ile ilgili tutumu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere defalarca resmi makamlar tarafından dile getirildi” ifadelerini kullandı.
Medyayı, Türkiye'nin tutumunun ilkeli olduğu konuları ele alırken dikkatli olmaya ve tehdit üslubundan vazgeçmeye çağırıyoruz” diyen yetkili, Ankara'nın tehdit edici bir tonu kabul edemeyeceğinin altını çizdi.
ABD Hazine Bakanlığı, daha önce Bakan Yardımcısı Brian Nelson'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Uluslararası haber ajansı Bloomberg'e göre ABD, özellikle Türkiye'nin Rus gemi, nakliye ve havayolu şirketlerine yönelik Amerikan yaptırımlarına katılmayı reddetmesinden endişe duyarken, Türk şirketlerini ikincil yaptırımlarla tehdit ediyor.
Ajans, Hazine Bakanlığı'nda ‘terörle mücadele ve mali istihbarat’tan sorumlu' Nelson'ın Türkiye'ye ikinci ziyareti olduğunu da hatırlatıyor.
Daha önce Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısında konuşan dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara katılmadığını, aynı zamanda bunların aşılmasına da izin vermediğini söylemişti.
Dönemin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Dış Politika Danışmanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulaması halinde öncelikle Ankara'nın zarar göreceğini vurgulamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğuna dikkat çekmiş, aynı zamanda yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi darbe indirdiğini belirtmişti.
Putin, “Batı'nın asıl amacı, milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek” diye konuşmuştu.
Türkiye - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
GÖRÜŞ
Rus uzman: Türkiye, ABD’nin baskısı altında Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyecek
Dün, 20:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала