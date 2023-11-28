https://sputniknews.com.tr/20231128/galatasaray-manchester-united-maci-icin-metro-istanbuldan-aciklama-1077883798.html
Galatasaray-Manchester United maçı için Metro İstanbul'dan açıklama
Galatasaray-Manchester United maçı için Metro İstanbul'dan açıklama
Yarın akşam Galatasaray-Manchester United arasında oynanacak maç ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Maç için ek seferlerin düzenleneceğini bildiren... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T21:00+0300
2023-11-28T21:00+0300
2023-11-28T21:00+0300
türkiye
galatasaray
manchester united
metro istanbul
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray-Manchester United arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek seferler yapılacağı bildirildi.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yarın 18.45-20.30 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7.5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.Açıklamada, "Maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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Galatasaray-Manchester United maçı için Metro İstanbul'dan açıklama
Yarın akşam Galatasaray-Manchester United arasında oynanacak maç ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Maç için ek seferlerin düzenleneceğini bildiren Metro İstanbul seferlerin 7.5 dakikada bir olacağını duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray-Manchester United arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek seferler yapılacağı bildirildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yarın 18.45-20.30 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7.5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.