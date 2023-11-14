https://sputniknews.com.tr/20231114/istanbulda-metro-arizalandi-yolcular-isiklari-yanmayan-ve-kapisi-acilmayan-metroda-mahsur-kaldi-1077374563.html

İstanbul'da metro arızalandı: Yolcular, ışıkları yanmayan ve kapısı açılmayan metroda mahsur kaldı

İstanbul'da metro arızalandı: Yolcular, ışıkları yanmayan ve kapısı açılmayan metroda mahsur kaldı

İstanbul'da Yenikapı Kirazlı arasında sefer yapan metronun arızalanması sebebiyle yolcular bir süre araçta mahsur kaldı. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T10:39+0300

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yaşam

istanbul

metro

arıza

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M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda Yenikapı istikametine sefer yapan bir metro, Üçyüzlü durağına varmadan tünel içerisinde arızalandı. Araç, tünelde bir süre beklerken yolcular da dışarı çıkamadı. Daha sonra hareket eden metro, Üçyüzlü durağına vardığında bu sefer otomatik kapı sistemi devreye girmedi.Vatandaşlar, ışıkları yanmayan ve kapıları açılmayan metrodan dakikalarca inemedi. Metroda mahsur kalan yolcular, bir süre sonra kapıları manuel sistemi kullanarak açıp dışarı çıkabildi.Bu sırada, "Araç teknik bir arıza nedeniyle seferine devam edemeyecektir. Araçta yolcu kalmaması önemle rica olunur." anonsu yapıldı.Arızalı metrodan inen bir yolcu, "20 dakikadır şurada tünelde bekliyoruz. Elektrik yok, bir şey yok." diyerek duruma tepki gösterdi.Vagondaki yolcuların boşalmasıyla Üçyüzlü durağında yoğunluk oluşurken, vatandaşlar daha sonra gelen metrolara binmekte güçlük çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230927/istanbulda-metroda-yasanan-ariza-nedeniyle-yolcular-raylarda-yurudu-1075816966.html

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istanbul, metro, arıza