https://sputniknews.com.tr/20231128/fatih-terim-ve-esinin-secil-erzana-yazdigi-not-ortaya-cikti-1077873111.html
Fatih Terim ve eşinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı
Fatih Terim ve eşinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı
Fatih Terim ve spor dünyasından birçok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'a Terim ve eşinin yazdığı not ortaya çıktı. Notta "Bu hafta sonu bize o... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T16:22+0300
2023-11-28T16:22+0300
2023-11-28T16:22+0300
türkiye
fulya terim
fatih terim
seçil erzan
not
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Seçil Erzan'ın yüksek karlı fon dolandırıcılığında adı geçen Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile birlikte Erzan ve nişanlısına yazdığı teşekkür notu ortaya çıktı.Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığı notta "Sevgili Seçil, sevgili Candaş. Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Bu hafta sonu bize o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz ki teşekkür etme için cümle kurmakta zorlanıyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş. En ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler" ifadeleri yer alıyor. Notun sonunda Fulya-Fatih şeklinde imza bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231128/denizbanktan-fatih-terim-fonuna-dair-ilk-aciklama-1077870793.html
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seçil erzan kimdir, fatih terim seçil erzan not
seçil erzan kimdir, fatih terim seçil erzan not
Fatih Terim ve eşinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı
Fatih Terim ve spor dünyasından birçok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'a Terim ve eşinin yazdığı not ortaya çıktı. Notta "Bu hafta sonu bize o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz ki teşekkür etme için cümle kurmakta zorlanıyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Seçil Erzan'ın yüksek karlı fon dolandırıcılığında adı geçen Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile birlikte Erzan ve nişanlısına yazdığı teşekkür notu ortaya çıktı.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığı notta "Sevgili Seçil, sevgili Candaş. Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Bu hafta sonu bize o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz ki teşekkür etme için cümle kurmakta zorlanıyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş. En ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler" ifadeleri yer alıyor. Notun sonunda Fulya-Fatih şeklinde imza bulunuyor.