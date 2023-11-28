https://sputniknews.com.tr/20231128/fasli-milletvekilinden-hukumete-israil-ile-normallesme-anlasmasinin-gozden-gecirilmesi-cagrisi-1077853431.html

Faslı milletvekilinden hükümete 'İsrail ile normalleşme' anlaşmasının gözden geçirilmesi çağrısı

Faslı milletvekilinden hükümete 'İsrail ile normalleşme' anlaşmasının gözden geçirilmesi çağrısı

Fas'ta muhalefet Milletvekili Fatıma et-Temini, ülkesinin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T08:48+0300

2023-11-28T08:48+0300

2023-11-28T08:48+0300

israil- filistin çatışması

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israil-filistin sorunu

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gazze şeridi

milletvekili

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Temini, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Fas, İsrail ve ABD arasında imzalanan normalleşme anlaşması gözden geçirilmeli" ifadesini kullandı.Fas, 10 Aralık 2020’de Batı Sahra'daki egemenliğinin tanınması karşılığında İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatmasını öngören normalleşme anlaşmasını imzalamıştı.Ülkede normalleşme anlaşmasına karşı çıkan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, sık sık gösteri düzenliyor.Fas'ın Tanca ve Kazablanka kentlerinde en son 26 Kasım'da düzenlenen Gazze'ye destek ve İsrail'le normalleşme karşıtı gösterilere on binlerce kişi katıldı.İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durumHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 240 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatıİsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.İsrail ile Hamas arasındaki ‘insani ara’ uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda ‘insani ara’nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

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israil, fas, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, milletvekili