https://sputniknews.com.tr/20231128/diyetisyen-ender-saractan-esine-dayak-suclamasi-1077853863.html
Diyetisyen Ender Saraç’tan eşine dayak suçlaması
Diyetisyen Ender Saraç’tan eşine dayak suçlaması
Diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, 10 yıl önce evlendiği iki çocuğunun annesi Benan Saraç’ın kendisine tekme tokat saldırdığını ve kravatla boynunu... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T08:49+0300
2023-11-28T08:49+0300
2023-11-28T08:49+0300
türkiye
ender saraç
darp
diyetisyen
şiddet
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Hürriyet’te yer alan habere göre, Benan Saraç'ın eşi Ender Saraç’ın boynuna kravatı dolayarak sıktığı ve nefes almasını engellemeye çalıştığı iddia edildi.Tekme tokat saldırdı iddiasıBaşka bir gün eşine tekme tokat saldıran Benan Saraç, ünlü doktorun kasıklarından yaralanmasına neden oldu. Ender Saraç’ın ayrı yaşadığı evine de gelen Benan Saraç, evdeki eşyalara zarar verdi. Ender Saraç’ın kliniğinde ise çalışanların gözü önünde hakaretler etti, tehditte bulundu.Ender Saraç, dilekçesinde eşi Benan Saraç’ın haksız ve hukuka aykırı eylemleri nedeniyle uğradığı tehdit, hakaret, psikolojik ve fiziksel şiddetin son bulmasını talep etti. Talebi haklı bulan mahkeme, Benan Saraç’ın 1 ay süreyle eşi Ender Saraç’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Benan Saraç’ın bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.Benan Saraç iddiaları reddettiKarara itiraz eden Benan Saraç ise iddiaları reddetti. Benan Saraç’ın avukatı, “Ender Saraç, çocuklarına müvekkili kötülemektedir. Ender Saraç, müvekkili tahrik etmeye çalışmış ve bilgileri cımbızlayarak mahkemeye karşı kurnazlık yaparak mağdur görüntüsü oluşturmuştur” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/yuzyuzeyken-konusuruz-grubundan-darp-iddialari-sonrasi-kadina-yonelik-siddet-aciklamasi-1076419136.html
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ender saraç, darp, diyetisyen, şiddet
ender saraç, darp, diyetisyen, şiddet
Diyetisyen Ender Saraç’tan eşine dayak suçlaması
Diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, 10 yıl önce evlendiği iki çocuğunun annesi Benan Saraç’ın kendisine tekme tokat saldırdığını ve kravatla boynunu sıkarak nefes almasına engel olduğunu iddia etti.
Hürriyet’te yer alan habere
göre, Benan Saraç'ın eşi Ender Saraç’ın boynuna kravatı dolayarak sıktığı ve nefes almasını engellemeye çalıştığı iddia edildi.
Tekme tokat saldırdı iddiası
Başka bir gün eşine tekme tokat saldıran Benan Saraç, ünlü doktorun kasıklarından yaralanmasına neden oldu. Ender Saraç’ın ayrı yaşadığı evine de gelen Benan Saraç, evdeki eşyalara zarar verdi. Ender Saraç’ın kliniğinde ise çalışanların gözü önünde hakaretler etti, tehditte bulundu.
Ender Saraç, dilekçesinde eşi Benan Saraç’ın haksız ve hukuka aykırı eylemleri nedeniyle uğradığı tehdit, hakaret, psikolojik ve fiziksel şiddetin son bulmasını talep etti. Talebi haklı bulan mahkeme, Benan Saraç’ın 1 ay süreyle eşi Ender Saraç’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Benan Saraç’ın bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.
Benan Saraç iddiaları reddetti
Karara itiraz eden Benan Saraç ise iddiaları reddetti. Benan Saraç’ın avukatı, “Ender Saraç, çocuklarına müvekkili kötülemektedir. Ender Saraç, müvekkili tahrik etmeye çalışmış ve bilgileri cımbızlayarak mahkemeye karşı kurnazlık yaparak mağdur görüntüsü oluşturmuştur” dedi.