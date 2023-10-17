https://sputniknews.com.tr/20231017/yuzyuzeyken-konusuruz-grubundan-darp-iddialari-sonrasi-kadina-yonelik-siddet-aciklamasi-1076419136.html
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan darp iddiaları sonrası 'kadına yönelik şiddet' açıklaması
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan darp iddiaları sonrası 'kadına yönelik şiddet' açıklaması
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik'e şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi. İddialar ardından... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T11:58+0300
2023-10-17T11:58+0300
2023-10-17T11:58+0300
yaşam
yüzyüzeyken konuşuruz
kaan boşnak
can tunaboylu
darp
müzik
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'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, Tunaboylu tarafından darp edildiğini öne sürdü. Tunaboylu ise sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı.Tüm bu yaşananların ardından Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan da açıklama geldi. Grubun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231016/yuzyuzeyken-konusuruz-grubunun-gitaristi-can-tunaboylu-hakkinda-eski-sevgilisine-darp-iddiasi-1076379321.html
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yüzyüzeyken konuşuruz, kaan boşnak, can tunaboylu, darp, müzik
yüzyüzeyken konuşuruz, kaan boşnak, can tunaboylu, darp, müzik
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan darp iddiaları sonrası 'kadına yönelik şiddet' açıklaması
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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik'e şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi. İddialar ardından Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan açıklama geldi. Açıklamada; Tunaboylu ile profesyonel ilişkilerini durdurdukları ve bir süre sahneye çıkmayacaklarını duyuruldu.
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, Tunaboylu tarafından darp edildiğini öne sürdü. Tunaboylu ise sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı.
Tüm bu yaşananların ardından Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan da açıklama geldi. Grubun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyuna... Hepimizin malumu olduğu üzere, dün, bas gitaristimiz Can Tunaboylu ile ilgili ağır iddialarla karşı karşıya kaldık. Bu süre zarfında grup üyeleri olarak, sadece profesyonel değil, aynı zamanda duygusal olarak da derinden sarsıldık ve etkilendik. Sürecin hukuki boyutu devam ederken, bizlerin de doğruların ortaya çıkması ve adaletin sağlanması adına gereken desteği sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu sebeple, hukuki süreç devam ederken bas gitaristimiz Can Tunaboylu ile profesyonel ilişkimizi karşılıklı olarak durdurmuş bulunmaktayız. Grubumuzun ve etrafındaki profesyonel ekibin, bu olaylarla ilişkilendirilmesi ve linç edilmesi, hepimiz için oldukça acı verici ve yıpratıcıdır. Tüm bu süre zarfında, özellikle kadına yönelik şidettin karşısında durmak ve mağdurların yanında olmak elbette ki vazgeçilmezimizdir. Ancak bu yapılırken masum bireylerin zarar görmemesi adına dikkatli ve adil olunmasını rica ederiz. Bir süre sahne almama kararı aldığımızı, olayların tüm gerçekliğiyle ortaya çıkmasını beklediğimizi bilgi ve anlayışınıza sunarız. Yüzyüzeyken Konuşuruz..."