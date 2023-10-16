https://sputniknews.com.tr/20231016/yuzyuzeyken-konusuruz-grubunun-gitaristi-can-tunaboylu-hakkinda-eski-sevgilisine-darp-iddiasi-1076379321.html

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun gitaristi Can Tunaboylu hakkında eski sevgilisine darp iddiası

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun gitaristi Can Tunaboylu hakkında eski sevgilisine darp iddiası

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, Tunaboylu tarafından darp edildiğini öne sürdü. Tunaboylu... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T11:44+0300

2023-10-16T11:44+0300

2023-10-16T11:54+0300

yaşam

şarkıcı

gitarist

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'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu'nun kız arkadaşını darp ettiği iddia edildi. Aybike Çelik, Tunaboylu tarafından darp edildiği iddiasını sosyal medya üzerinden açıkladı. Çelik, sosyal medya hesabından morarmış gözünün ve kırılan kolunun fotoğrafını paylaştı. Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:"Arkadaşlar, 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim. Şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim; ama 'burada istenmiyorsun' diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumu (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım, gösteremedim.Yaşadığım şok ve Stockholm Sendromu nedeniyle yine şahsa sığınmak durumunda kaldım."Can Tunaboylu'dan yanıtBu iddialar üzerine açıklama yapan Can Tunaboylu ise şu ifadeleri kullandı:"Değerli dinleyici ve takipçilerim, böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün.Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılanlardan çok farklı olduğunun tüm delillerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da bir suç olduğunu saygıyla hatırlatmak istiyorum.Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum. Son olarak, yargı süreci yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iddialar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan çok kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım. Toplumsal refleksimizi saygıyla karşılıyor, bu şekilde gündemi meşgul ettiğim için herkesten tekrar özür diliyorum."

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şarkıcı, gitarist