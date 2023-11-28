https://sputniknews.com.tr/20231128/cinden-guney-kibrisa-destek-ziyareti-1077876029.html

Çin'den Güney Kıbrıs'a 'destek' ziyareti

Çin'den Güney Kıbrıs'a 'destek' ziyareti

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Xianbang, ülkesinin Güney Kıbrıs’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T16:45+0300

2023-11-28T16:45+0300

2023-11-28T16:45+0300

dünya

çin halk cumhuriyeti

güney kıbrıs

güney kıbrıs rum yönetimi

kıbrıs sorunu

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Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Zieng Xianbang beraberindeki heyetle birlikte Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret esnasında Xianbang’ın Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla görüştüğü belirtildi.TAK Haber Ajansı'nın Haravgi gazetesinden aktardığına göre Xianbang, ülkesinin Güney Kıbrıs’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusundaki istikrarlı tutumuna ve 'Kıbrıs' sorununun Birleşmiş Milletler'in ilgili kararları temelindeki çözümüne ilişkin çabalara ilişkin güvenceler verildiği kaydedildi. Görüşmede ayrıca Çin ve Güney Kıbrıs arasındaki iyi ilişkilerin ele alındığı da belirtildi.Bu ilişkilerin ortak ilkeler, karşılıklı güven, destek ve aynı zamanda iki ülkenin 'Tek Çin-Tek Kıbrıs' ilkesine bağlılığına dayandığı belirtilirken, Annita Dimitriu açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin'in Kıbrıs sorununa ve çözüm çabalarına ilişkin kararlı ilkeli tutumundan dolayı teşekkürlerini ifade etti.2018 yılında iki ülkenin parlamentoları arasında imzalanan mutabakat zaptı temelinde ilişkilerin güçlendirilmesi ve 2021’de iki ülkenin liderleri arasındaki ortaklık ilişkileri stratejik hedeflerinin geliştirilmesi arzusunun da devamı hususunda tarafların anlaştığı belirtildi.Çinli yetkili, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir AB üyesi ülke olarak AB-Çin ilişkilerinde oynadığı yapıcı role işaret ederek teşekkürlerini ifade etti ve Güney Kıbrıs’ın AB-Çin arasındaki ilişkilerin daha güçlendirilmesine olumlu katkıda bulunduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231125/cin-disisleri-bakani-wang-avrupa-cin-ile-calismaktan-cekinmemeli-1077772423.html

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çin halk cumhuriyeti, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs sorunu