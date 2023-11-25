https://sputniknews.com.tr/20231125/cin-disisleri-bakani-wang-avrupa-cin-ile-calismaktan-cekinmemeli-1077772423.html
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Avrupa, Çin ile çalışmaktan çekinmemeli
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Avrupa, Çin ile çalışmaktan çekinmemeli
Dışişleri Bakanı Wang, Pekin'de Fransız mevkidaşı ile yaptığı basın brifinginde, Avrupa'nın rekabet nedeniyle Çin ile çalışmaktan korkmaması gerektiğini... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T12:51+0300
2023-11-25T12:51+0300
2023-11-25T12:51+0300
dünya
çin halk cumhuriyeti
wang yi
fransa
catherine colonna
fransa dışişleri bakanlığı
avrupa birliği
ticaret
şi cinping
emmanuel macron
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Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de Fransız mevkidaşı ile yaptığı basın brifinginde, Çin'in Avrupa ile ilişkilerine bakışı sorusuna, "Çin'in pozisyonu nettir, Avrupa'nın stratejik özerkliğine verdiğimiz desteğe bağlı kalacağız" dedi."Avrupalı işletmelerin sesine kulak vereceğiz, Çin'deki yabancı yatırımcıların sorunlarını ciddiyetle çözeceğiz. Elbette işbirliğinde rekabet olacaktır, ancak rekabet nedeniyle işbirliğinden korkmamalıyız. Kurtulmamız gereken en büyük risk, geniş çaplı siyasallaşmanın getirdiği belirsizliktir" diyen Wang, en çok azaltılması gereken bağımlılığın korumacılık olduğunu sözlerine ekledi.Wang, Çin'in İran ve Rusya'nın yanı sıra Fransa da dahil olmak üzere tüm ülkelerle normal dostluk ilişkilerini sürdürdüğünü söylerek, "Çin ve Avrupa el ele verdiği sürece kamp çatışması olmayacağına, dünyada bölünme yaşanmayacağına ve yeni bir Soğuk Savaş olmayacağına inanıyoruz" dedi.Wang ayrıca Fransa ile sivil nükleer ve havacılık alanlarındaki geleneksel alışverişi derinleştirmeyi ve eğitim ve bilimsel araştırma gibi gelişmekte olan alanları keşfetmeyi umduklarını söyledi.Wang, "Başkan Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un stratejik liderliği altında, Çin ve Fransa arasındaki ilişki bu yıldan beri her açıdan daha iyi ve daha iyi gelişiyor" dedi.Li'ye "Çin ile diyaloğa gerçekten bağlıyız" diyen Colonna, Haziran ayında Paris'te yaptıkları görüşmenin ardından kendisini görmekten onur ve mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi. Colonna, sosyal medya platformu X'e yazdığı bir gönderide "Çin ile birlikte küresel iklim, biyoçeşitlilik ve borç sorunlarına cevap bulmak için çalışıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231120/putin-rusya-ve-cin-adil-ve-demokratik-bir-dunya-duzeni-kurulmasina-katki-sunuyor-1077581672.html
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çin halk cumhuriyeti, wang yi, fransa, catherine colonna, fransa dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ticaret, şi cinping, emmanuel macron
çin halk cumhuriyeti, wang yi, fransa, catherine colonna, fransa dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ticaret, şi cinping, emmanuel macron
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Avrupa, Çin ile çalışmaktan çekinmemeli
Dışişleri Bakanı Wang, Pekin'de Fransız mevkidaşı ile yaptığı basın brifinginde, Avrupa'nın rekabet nedeniyle Çin ile çalışmaktan korkmaması gerektiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de Fransız mevkidaşı ile yaptığı basın brifinginde, Çin'in Avrupa ile ilişkilerine bakışı sorusuna, "Çin'in pozisyonu nettir, Avrupa'nın stratejik özerkliğine verdiğimiz desteğe bağlı kalacağız" dedi.
"Avrupalı işletmelerin sesine kulak vereceğiz, Çin'deki yabancı yatırımcıların sorunlarını ciddiyetle çözeceğiz. Elbette işbirliğinde rekabet olacaktır, ancak rekabet nedeniyle işbirliğinden korkmamalıyız. Kurtulmamız gereken en büyük risk, geniş çaplı siyasallaşmanın getirdiği belirsizliktir" diyen Wang, en çok azaltılması gereken bağımlılığın korumacılık olduğunu sözlerine ekledi.
Wang, Çin'in İran ve Rusya'nın yanı sıra Fransa da dahil olmak üzere tüm ülkelerle normal dostluk ilişkilerini sürdürdüğünü söylerek, "Çin ve Avrupa el ele verdiği sürece kamp çatışması olmayacağına, dünyada bölünme yaşanmayacağına ve yeni bir Soğuk Savaş olmayacağına inanıyoruz" dedi.
Wang ayrıca Fransa ile sivil nükleer ve havacılık alanlarındaki geleneksel alışverişi derinleştirmeyi ve eğitim ve bilimsel araştırma gibi gelişmekte olan alanları keşfetmeyi umduklarını söyledi.
Wang, "Başkan Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un stratejik liderliği altında, Çin ve Fransa arasındaki ilişki bu yıldan beri her açıdan daha iyi ve daha iyi gelişiyor" dedi.
Li'ye "Çin ile diyaloğa gerçekten bağlıyız" diyen Colonna, Haziran ayında Paris'te yaptıkları görüşmenin ardından kendisini görmekten onur ve mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi. Colonna, sosyal medya platformu X'e yazdığı bir gönderide "Çin ile birlikte küresel iklim, biyoçeşitlilik ve borç sorunlarına cevap bulmak için çalışıyoruz" dedi.