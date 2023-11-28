https://sputniknews.com.tr/20231128/brics-moda-zirvesi-baskent-moskovada-basladi-1077875103.html
BRICS+ Moda Zirvesi başkent Moskova'da başladı
BRICS+ Moda Zirvesi başkent Moskova'da başladı
Başta Çin, Brezilya, Hindistan ve Belarus olmak üzere 60'tan fazla ülkeden moda endüstrisi temsilcilerini bir araya getiren uluslararası BRICS+ Moda Zirvesi... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T16:41+0300
2023-11-28T16:41+0300
2023-11-28T16:41+0300
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BRICS ülkelerini bir araya getiren forumda birçok modacının ürünlerini sergilediği defilelerin yanı sıra farklı ülkelerin moda temsilcilerinin işbirliğine imkan sağlayan iş programı ve seminerler de bulunuyor.World Fashion Shorts Festivali’ni de içeren etkinlik, Zaryadye Parkı, Rusya DEvlet Kütüphanesi ve Devlet Tarih Müzesi gibi başkent Moskova’nın en önemli mekanında gerçekleşiyor.20 ülkeden 130 markanın koleksiyonlarını sergileyeceği BRICS+ Moda Zirvesi, ayrıca Rusya Devlet Başkanı'nın dijital ve teknolojik gelişimden sorumlu özel temsilcisi Dmitry Peskov'un moderatörlüğünde ‘Gelecek çoktan geldi. Teknoloji moda endüstrisini nasıl değiştiriyor’ başlıklı bir oturum da gerçekleştirilecek.BRICS ülkelerini ağırlayan moda gösterisine Çin'in klasik markası Chnnyu, Brezilyalı parlak kıyafet tasarımcısı Lucas Leão, Mısırlı lüks moda markası Hany El Behairy Couture, Arjantinli marka Sadaels, Etiyopyalı tasarımcı Kunjina da katılırken, Belaruslu markaların da kolektif bir gösteri ile katılacağı Belarus Moda Konseyi de düzenlenecek.Aynı zamanda koleksiyonları New York ve Paris Moda Haftaları'nda sergilenen Hintli tasarımcılar Ritesh Kumar, Khanijo, Naushad Ali ve Güney Afrika'nın en ünlü moda tasarımcılarından David Tlail Shruti Sancheti de koleksiyonlarını tanıtacak.Rusya, BRICS+ Moda Zirvesi platformunda Alena Akhmadullina ve kendi adını taşıyan markası Alena Akhmadullina tarafından temsil ediliyor.Moda Zirvesi’ne katılmak için Moskova’yı ziyaret eden ünlü İtalyan oyuncu Ornella Muti, 10 yıldır Rus tasarımcı Ulyana Sergeenko'nun feminenliği ve ılımlılığı nedeniyle takdir ettiği kıyafetleri giydiğini söyledi.Etkinlik kapsamında düzenlenen ‘Made in BRICS+. Ulusal markalar tek pazarın temelidir’ genel oturumunda konuşan Muti, Rusya’ya karşı yaptırımlara atıfta bulunarak, “Modanın sınırı olmadığını düşünüyorum. Şahsen ben 10 yıldır Rus tasarımcı Ulyana Sergeenko'nun tasarımlarını giyiyorum. Onu keşfedip ona aşık olalı 10 yıl oldu. O kadar büyülü bir yapısı var ki Ulyana'yı İtalyan tasarımcılara tercih ediyorum" diye itiraf etti.
https://sputniknews.com.tr/20231110/lavrov-rusya-brics-donem-baskanligi-sirasinda-ortakligi-guclendirmeyi-hedefliyor-1077540236.html
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brics, rusya, brezilya, çin, moskova, moda, hindistan
brics, rusya, brezilya, çin, moskova, moda, hindistan
BRICS+ Moda Zirvesi başkent Moskova'da başladı
Başta Çin, Brezilya, Hindistan ve Belarus olmak üzere 60'tan fazla ülkeden moda endüstrisi temsilcilerini bir araya getiren uluslararası BRICS+ Moda Zirvesi, Rusya’nın başkenti Moskova'da başladı.
BRICS ülkelerini bir araya getiren forumda birçok modacının ürünlerini sergilediği defilelerin yanı sıra farklı ülkelerin moda temsilcilerinin işbirliğine imkan sağlayan iş programı ve seminerler de bulunuyor.
World Fashion Shorts Festivali’ni de içeren etkinlik, Zaryadye Parkı, Rusya DEvlet Kütüphanesi ve Devlet Tarih Müzesi gibi başkent Moskova’nın en önemli mekanında gerçekleşiyor.
20 ülkeden 130 markanın koleksiyonlarını sergileyeceği BRICS+ Moda Zirvesi, ayrıca Rusya Devlet Başkanı'nın dijital ve teknolojik gelişimden sorumlu özel temsilcisi Dmitry Peskov'un moderatörlüğünde ‘Gelecek çoktan geldi. Teknoloji moda endüstrisini nasıl değiştiriyor’ başlıklı bir oturum da gerçekleştirilecek.
BRICS ülkelerini ağırlayan moda gösterisine Çin'in klasik markası Chnnyu, Brezilyalı parlak kıyafet tasarımcısı Lucas Leão, Mısırlı lüks moda markası Hany El Behairy Couture, Arjantinli marka Sadaels, Etiyopyalı tasarımcı Kunjina da katılırken, Belaruslu markaların da kolektif bir gösteri ile katılacağı Belarus Moda Konseyi de düzenlenecek.
Aynı zamanda koleksiyonları New York ve Paris Moda Haftaları'nda sergilenen Hintli tasarımcılar Ritesh Kumar, Khanijo, Naushad Ali ve Güney Afrika'nın en ünlü moda tasarımcılarından David Tlail Shruti Sancheti de koleksiyonlarını tanıtacak.
Rusya, BRICS+ Moda Zirvesi platformunda Alena Akhmadullina ve kendi adını taşıyan markası Alena Akhmadullina tarafından temsil ediliyor.
Moda Zirvesi’ne katılmak için Moskova’yı ziyaret eden ünlü İtalyan oyuncu Ornella Muti, 10 yıldır Rus tasarımcı Ulyana Sergeenko'nun feminenliği ve ılımlılığı nedeniyle takdir ettiği kıyafetleri giydiğini söyledi.
Etkinlik kapsamında düzenlenen ‘Made in BRICS+. Ulusal markalar tek pazarın temelidir’ genel oturumunda konuşan Muti, Rusya’ya karşı yaptırımlara atıfta bulunarak, “Modanın sınırı olmadığını düşünüyorum. Şahsen ben 10 yıldır Rus tasarımcı Ulyana Sergeenko'nun tasarımlarını giyiyorum. Onu keşfedip ona aşık olalı 10 yıl oldu. O kadar büyülü bir yapısı var ki Ulyana'yı İtalyan tasarımcılara tercih ediyorum" diye itiraf etti.