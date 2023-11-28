https://sputniknews.com.tr/20231128/bozayi-piknik-yapan-genclerin-yemegini-yedi-1077883665.html
Bozayı piknik yapan gençlerin yemeğini yedi
Bozayı piknik yapan gençlerin yemeğini yedi
Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü’ne pikniğe giden gençlerin sofrasını ayılar bastı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T20:49+0300
2023-11-28T20:49+0300
2023-11-28T20:49+0300
yaşam
bozayı
tatvan
nemrut kalderası
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda, bozayıların piknik yapmaya giden bir grup gencin yiyeceklerini yemesi görüntülendi.Kalderadaki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü kıyısına giden bir grup genç, götürdükleri yiyecekleri masaya bıraktı.Kısa süre sonra yiyecek kokusunu alan bir bozayının kendilerine yaklaştığını gören gençler, korunmak için masadan uzaklaşıp araçlarına sığındı.Bozayının masadaki yiyecekleri yemesi ve gençlerin korkudan araçlarına sığınması, bölgede araştırma yapmak için bulunan doğa, vahşi yaşam ve uzay gözlemcisi, Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen tarafından görüntülendi.Önen, gazetecilere, havanın soğumasına rağmen Nemrut Kalderası'na ziyaretçilerin gittiğini söyledi.Bir grup gencin bölgede piknik yapmak istediğini anlatan Önen, "Gençler ayıları görünce yiyeceklerini bırakıp can havliyle kaçmaya başladılar. Bölgede bu tür durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Buralar vahşi yaşam alanı. Bu tehlikeli bir durum oluşturuyor. Burada piknik yapmayı, bulunmayı ve konaklamayı önermiyoruz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230701/karsta-bozayilarin-kasindigi-agaclarda-kesim-yapilmayacak-1073070098.html
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bozayı, tatvan, nemrut kalderası
bozayı, tatvan, nemrut kalderası
Bozayı piknik yapan gençlerin yemeğini yedi
Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü’ne pikniğe giden gençlerin sofrasını ayılar bastı.
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda, bozayıların piknik yapmaya giden bir grup gencin yiyeceklerini yemesi görüntülendi.
Kalderadaki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü kıyısına giden bir grup genç, götürdükleri yiyecekleri masaya bıraktı.
Kısa süre sonra yiyecek kokusunu alan bir bozayının kendilerine yaklaştığını gören gençler, korunmak için masadan uzaklaşıp araçlarına sığındı.
Bozayının masadaki yiyecekleri yemesi ve gençlerin korkudan araçlarına sığınması, bölgede araştırma yapmak için bulunan doğa, vahşi yaşam ve uzay gözlemcisi, Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen tarafından görüntülendi.
Önen, gazetecilere, havanın soğumasına rağmen Nemrut Kalderası'na ziyaretçilerin gittiğini söyledi.
Bir grup gencin bölgede piknik yapmak istediğini anlatan Önen, "Gençler ayıları görünce yiyeceklerini bırakıp can havliyle kaçmaya başladılar. Bölgede bu tür durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Buralar vahşi yaşam alanı. Bu tehlikeli bir durum oluşturuyor. Burada piknik yapmayı, bulunmayı ve konaklamayı önermiyoruz" diye konuştu.