https://sputniknews.com.tr/20230701/karsta-bozayilarin-kasindigi-agaclarda-kesim-yapilmayacak-1073070098.html
Kars'ta bozayıların kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak
Kars'ta bozayıların kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak
Sarıkamış Ormanlarındaki Yırtıcı Etoburların Araştırması projesi kapsamında, başta bozayılar olmak üzere yaban hayvanlarının ormanda kullandıkları kaşınma... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T22:34+0300
2023-07-01T22:34+0300
2023-07-01T22:37+0300
yaşam
bozayı
ağaç
kars
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KuzeyDoğa Derneği, Iğdır ve Koç Üniversiteleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Sarıkamış Ormanlarındaki Yırtıcı Etoburların Araştırması' projesi kapsamında, başta bozayılar olmak üzere yaban hayvanlarının ormanda kullandıkları kaşınma ağaçlarının bulunduğu bölgelerde kesim yapılmayacağı açıklandı.Dünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olduğu belirtilen Sarıkamış'taki bozayıları, foto ve video kapanlarla ormanlık alan içinde izleme çalışmaları da sürüyor.
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bozayı, ağaç, kars
Kars'ta bozayıların kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak
22:34 01.07.2023 (güncellendi: 22:37 01.07.2023) Abone ol
Sarıkamış Ormanlarındaki Yırtıcı Etoburların Araştırması projesi kapsamında, başta bozayılar olmak üzere yaban hayvanlarının ormanda kullandıkları kaşınma ağaçlarının bulunduğu bölgelerde kesim yapılmayacak.
KuzeyDoğa Derneği, Iğdır ve Koç Üniversiteleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Sarıkamış Ormanlarındaki Yırtıcı Etoburların Araştırması' projesi kapsamında, başta bozayılar olmak üzere yaban hayvanlarının ormanda kullandıkları kaşınma ağaçlarının bulunduğu bölgelerde kesim yapılmayacağı açıklandı.
Dünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olduğu belirtilen Sarıkamış'taki bozayıları, foto ve video kapanlarla ormanlık alan içinde izleme çalışmaları da sürüyor.