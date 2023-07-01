https://sputniknews.com.tr/20230701/karsta-bozayilarin-kasindigi-agaclarda-kesim-yapilmayacak-1073070098.html

Kars'ta bozayıların kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak

Kars'ta bozayıların kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak

Sarıkamış Ormanlarındaki Yırtıcı Etoburların Araştırması projesi kapsamında, başta bozayılar olmak üzere yaban hayvanlarının ormanda kullandıkları kaşınma... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T22:34+0300

2023-07-01T22:34+0300

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yaşam

bozayı

ağaç

kars

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KuzeyDoğa Derneği, Iğdır ve Koç Üniversiteleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Sarıkamış Ormanlarındaki Yırtıcı Etoburların Araştırması' projesi kapsamında, başta bozayılar olmak üzere yaban hayvanlarının ormanda kullandıkları kaşınma ağaçlarının bulunduğu bölgelerde kesim yapılmayacağı açıklandı.Dünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olduğu belirtilen Sarıkamış'taki bozayıları, foto ve video kapanlarla ormanlık alan içinde izleme çalışmaları da sürüyor.

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bozayı, ağaç, kars