https://sputniknews.com.tr/20231128/bodrumda-yagmur-sonrasi-yol-kopurdu--1077878790.html
Bodrum’da yağmur sonrası yol köpürdü
Bodrum’da yağmur sonrası yol köpürdü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yağmur sonrası yolda yoğun bir köpük tabakası oluştu. Bir araçtan yola dökülen deterjandan kaynaklandığı tahmin edilen köpük... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T17:57+0300
2023-11-28T17:57+0300
2023-11-28T17:59+0300
yaşam
bodrum
köpük
yol
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Bodrum'da Bitez Mahallesi Gavaklısarnıç Caddesi'ndeki yolda birden köpük oluşmaya başladı. Yağmurla beraber ortaya çıkan köpük, dakikalar içerisinde giderek arttı.Sürücüler de araçlarını kaydırmamak için dikkatli şekilde ilerledi. Yapılan ihbar sonrası belediye ekipleri caddede temizlik yaptı. Köpüğün yola dökülen deterjandan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Durumla ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/ev-sahibi-ve-hirsiz-karsi-karsiya-geldi-hirsiz-kapiyi-iceriden-kilitledi-1077877473.html
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bodrum, köpük, yol
Bodrum’da yağmur sonrası yol köpürdü
17:57 28.11.2023 (güncellendi: 17:59 28.11.2023)
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yağmur sonrası yolda yoğun bir köpük tabakası oluştu. Bir araçtan yola dökülen deterjandan kaynaklandığı tahmin edilen köpük, belediye ekiplerince temizlendi.
Bodrum'da Bitez Mahallesi Gavaklısarnıç Caddesi'ndeki yolda birden köpük oluşmaya başladı. Yağmurla beraber ortaya çıkan köpük, dakikalar içerisinde giderek arttı.
Sürücüler de araçlarını kaydırmamak için dikkatli şekilde ilerledi. Yapılan ihbar sonrası belediye ekipleri caddede temizlik yaptı.
Köpüğün yola dökülen deterjandan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Durumla ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.