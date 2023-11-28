https://sputniknews.com.tr/20231128/bodrumda-yagmur-sonrasi-yol-kopurdu--1077878790.html

Bodrum’da yağmur sonrası yol köpürdü

Bodrum’da yağmur sonrası yol köpürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yağmur sonrası yolda yoğun bir köpük tabakası oluştu. Bir araçtan yola dökülen deterjandan kaynaklandığı tahmin edilen köpük... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T17:57+0300

2023-11-28T17:57+0300

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yaşam

bodrum

köpük

yol

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Bodrum'da Bitez Mahallesi Gavaklısarnıç Caddesi'ndeki yolda birden köpük oluşmaya başladı. Yağmurla beraber ortaya çıkan köpük, dakikalar içerisinde giderek arttı.Sürücüler de araçlarını kaydırmamak için dikkatli şekilde ilerledi. Yapılan ihbar sonrası belediye ekipleri caddede temizlik yaptı. Köpüğün yola dökülen deterjandan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Durumla ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.

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